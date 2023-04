Gary Bowser, le revendeur de la Team Xecutor, relâché mais débiteur à vie de Nintendo

Nouvelle épisode de la saga Team Xecutor en la personne de Gary Bowser, le gérant d’un site internet qui commercialisait différentes solutions de la Team Xecuter afin de pirater la Nintendo Switch et la 3DS. Ces solutions qui permettaient à différents utilisateurs de pouvoir récupérer à moindre prix de nombreux jeux complets de manière illégale, s’octroyait entre 500 et 1 000 dollars de commissions par mois sur l’ensemble des ventes, engrangeant en l’espace de sept années la rondelette somme de 320 000 dollars. Avec les différentes solutions matérielles, la Team Executor aurait gagné des millions de dollars.





Lorsque Gary Bowser s’est fait pincer et qu’il a accepté un accord pour ne pas avoir à payer une amende encore plus lourde, la sanction judiciaire a tout de même été lourde et a valeur d’exemple. Nintendo et le département judiciaire veulent prévenir les autres pirates des risques encourus, Nintendo ne lâchera rien, y compris sur la durée.





En février 2022, Gary Bowser a été condamné à 40 mois de prison pour son rôle dans la gestion de l’entreprise. Il avait 51 ans lors de son jugement. En prenant en compte le temps d’emprisonnement déjà effectué et bénéficiant d’une remise de peine pour bonne conduite, Bowser est désormais sur le point d'être libéré et renvoyé chez lui au Canada. À la veille de son départ - il attend actuellement d'être transporté à Toronto avec un nouveau passeport - Gary Bowser a accordé une interview à NickMoses 05 pour évoquer les événements qui ont entouré son incarcération et sa liberté imminente, une interview que vous pouvez retrouver ci-dessous.



Seeing Gary Bowser For The First Time 18/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Même s’il va retrouver la liberté, il lui reste à payer l’énorme amende infligée durant son procès, soit un total de 10 millions de dollars en comptant les dommages et les intérêts, une somme bien trop importante pour qu’il puisse un jour espérer apurer sa dette. Et il peut encore se trouver chanceux car une autre amende de 4,5 millions de dollars n’aura pas à être remboursée car il est résident canadiens et non résident aux États-Unis.







Bowser affirme que Nintendo peut prélever 25 à 30 % de son "revenu mensuel brut" pendant le reste de sa vie professionnelle, un prélèvement qui a commencé lorsqu’il était derrière les barreaux tout en travaillant. Durant sa période de détention au SeaTac Federal Detention Center à Washington, il a pu rembourser 25 dollars par mois. Soit un total de... 175 dollars. On le voit, il lui reste encore une grosse somme à rembourser pour atteindre les 10 millions de dollars. Une peine extrêmement sévère, que Nintendo va veiller à faire appliquer pleinement pour effrayer tout autre hacker qui souhaiterait à l’avenir pirater ses consoles et gagner de l’argent sur le dos de la société.





Entre juin 2013 et août 2020 environ, la Team Xecuter a utilisé une variété de noms de produits pour ses appareils, tels que le Gateway 3DS, le Stargate, le TrueBlue Mini, le Classic2Magic et la gamme d'appareils SX qui comprenait le système d'exploitation SX, le SX Pro, le SX Lite et le SX Core.





De la Team Xecuter, Bowser est le deuxième homme arrêté dans le cadre de cette traque. L’autre est le français Max Louarn, accusé d’être le chef de l'opération même s’il nie ce rôle, qui pour le moment a réussi à éviter d'être expulsé vers les États-Unis pour y être inculpé. On pense qu'il a aidé l'entreprise Team Xecuter à gagner des millions au cours de son activité. On imagine qu’il est très attendu pour son jugement et que si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, l’addition financière risque de faire beaucoup plus mal que celle de Bowser. Yuanning Chen, 35 ans, ressortissant chinois de Shenzhen, Chine avait lui aussi été arrêté pour une implication supposée au sein de de la Team Xecutor. Selon des documents judiciaires, l'entreprise criminelle Team Xecuter est composée de plus d'une douzaine de membres individuels répartis dans le monde. La chasse reste donc ouverte pour les autres pirates,ce qui explique pourquoi Nintendo reste ferme sur les sanctions pour dissuader les derniers membres en liberté de cesser toute action de piratage.





NickMoses 05 a mis en ligne une version longue de son interview de Gary Bowser il y a quelques heures, vous pouvez la consulter ci-dessous :





My Extended Conversation with Gary Bowser (TX, Max, Hosting Websites, etc.) 18/04/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube