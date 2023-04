Le firmware officiel 16.0.2 pour la Switch est disponible

Nintendo vient de mettre en ligne un tout nouveau firmware, il s'agit du firmware 16.0.2 qui concerne toutes les zones, Europe, USA, japon mais également la Chine. Si pour la plupart d'entre nous, nous ne pourrons rien noter et que Nintendo reste peu prolixe sur le sujet, quelques impacts ont été notés sur certains forums de la part d'utilisateurs ayant fait installer une puce pour modifier leur console Switch, une hwfly 4.1.







Les révisions mineures sont en générales mises en place pour apporter de légères retouches. C'est bien le cas ici dans la liste des gros mots, le mot "adhd" a été ajouté à la liste des gros mots en japonais et aucune autre langue ne semble avoir été concernée par une autre modification.





Plus intéressant, la mise à jour vise à corriger une faille de sécurité, en particulier au niveau du module SSL mis à jour, qui permet d'établir des connexions sécurisées avec les serveurs. Au final Nintendo indique proposer des "Améliorations générales de la stabilité du système pour améliorer l'expérience de l'utilisateur" . On l'aura compris, on corrige quelques failles, on ne change pas l'expérience des utilisateurs qui utilisent normalement leur console et on tente de gêner/bloquer les systèmes logiciels ou hardwares qui permettent de modifier la console hors de ce qui a été prévu par Nintendo. Gageons que les hackeurs trouveront une mise à jour à leurs solutions ou de nouveaux moyens pour contourner les protections.







Nintendo fait d'ailleurs la chasse à la solution Atmosphère, déjà mise à jour par rapport à ce nouveau firmware, qui remplace dans le cœur de certains utilisateurs les solutions SXOS de la Team Xecuter dont nous venons de parler dans la précédente actualité. Des solutions que bien évidemment nous vous déconseillons d'utiliser.