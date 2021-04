First 4 Figures nous a déjà apporté quelques très belles figurines piochée au sein de l'univers Zelda, en particulier avec Breath of the Wild. Si Link et Zelda ont été très appréciés, c'est désormais les champions qui se voient offrir leur statuette. Le premier d'entre eux à avoir été modélisé est Revali, le guerrier Piaf.



Les livraisons devraient débuter au quatrième trimestre 2021, moyennant 137,99 $. Les commandes débutent du 20 avril au 5 mai 2021.





La statue en PVC très détaillée de Revali est inspirée de l'illustration officielle de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Revali est dans cette pose stoïque brandissant l'arc du Grand Aigle, dont la corde est légèrement élastique. En tant que l'un des quatre champions d'Hyrule, il porte l'étoffe bleue que leur a donnée la princesse Zelda, symbole qu'ils sont bien des champions d'Hyrule. Et compte tenu de la direction dans laquelle souffle le tissu, cela ajoute même un certain dynamisme à la pièce.

Le design de la base est basé sur le symbole de l'œil de la tribu Sheikah qui apparaît lors de l'activation de l'interface de l'ardoise Sheikah, et l'édition exclusive de cette statue est livrée avec des fonctions LED lumineuses pour la base.

F4F Presents The Legend of Zelda™: Breath of the Wild - Revali PVC Statue 21/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si vous êtes intéressé, voici le lien pour commander votre nouvelle acquisition. N'hésitez pas à nous partager des photos de vos collections de figurines First 4 Figures !