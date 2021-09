[Eco de la semaine] Epic Games fait appel contre Apple, Microïds s'allie à Taito et Activision-Blizzard accusé de réprimer ses salariés syndiqués

Epic-Apple : le PDG d’Epic Games fait appel !

La décision d'aujourd'hui n'est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs. Epic se bat pour une concurrence équitable entre les méthodes de paiement in-app et les magasins d'applications pour un milliard de consommateurs. Fortnite reviendra sur l'App Store iOS quand Epic pourra proposer un paiement in-app en concurrence équitable avec celui d'Apple et en faisant profiter les consommateurs des économies réalisées.

Tim Sweeney, PDG d'Epic Games

Microïds a conclu un partenariat exceptionnel avec Taito

Pour poursuivre et diversifier notre stratégie de développement international, nous sommes fiers de collaborer avec Taito et ravis de la confiance que nous porte ce géant japonais à travers les titres que nous sommes en train de développer. Nous avons hâte de dévoiler les deux projets sur lesquels nous sommes en train de travailler et ils vont en surprendre plus d’un !

Stépahne Longeard, PDG de Microïds

Frontier réalise une année fiscale record

Activision-Blizzard accusé de réprimer ses salariés syndiqués

En bref cette semaine :

La semaine dernière, nous découvrions le résultat du procès historique opposant le géant multimédia Apple, au créateur de Fortnite et de l’Unreal Engine Epic Games . Et si Apple a été reconnu coupable sur 1 des 10 chefs d’accusation, cela ne semble pas contenter Tim Sweeney.En effet, la firme basée à Cupertino en Californie a seulement été reconnue coupable de comportement anticoncurrentiel, ce qui aura pour effet à compter du 09 décembre de permettre aux applications d’intégrer un lien externe pour effectuer leurs microtransactions. Cependant, le PDG d’Epic réclamait que ces microtransactions puissent être faites directement dans les applications et fait appel.L’éditeur français Microïds a conclu un partenariat d’une extrême rareté auprès de Taito, une filiale de Square Enix de renom. Microïds obtient ainsi l’accord de Taito lui permettant de produire des jeux tirés de leurs franchises.Par ailleurs, Taito indique que Microïds compte faire revenir sur les avants de la scène deux de leurs licences phares dès 2022.Frontier, le développeur de Jurassic World : Evolution, Elite Dangerous, Planet Coaster..., vient de réaliser une année fiscale record, dont le chiffre d'affaires dépasse pour la première fois les 100 millions d’euros. Avec ces 107 millions d’euros de chiffre d’affaires, Frontier enregistre aussi un bénéfice opérationnel de 23 millions d’euros et un bénéfice net de 25 millions d’euros.Pour l’année qui arrive, la société britannique espère atteindre les 125 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ces chiffres seraient ainsi portés par plusieurs titres très attendus, dont Jurassic World : Evolution 2, Lemnis Gate ou encore Warhammer Age of Sigmar : Storm Ground.La situation ne semble pas se stabiliser chez Activision-Blizzard, qui fait l’objet d’une nouvelle plainte. Après l’Etat californien , c’est au tour de l’ABK (Activision-Blizzard-King) Workers Alliance, associé au syndicat Communications Workers of America, de déposer une plainte d'une violation du code du travail.Selon eux, la direction empêcherait les salariés de se manifester dans les enquêtes menées par le gouvernement de Californie. Les salariés syndiqués souhaiteraient ainsi se plaindre de discriminations et d’harcèlement sexuel. Néanmoins, la plainte précise que la firme instaure une importante pression auprès des employés pour qu’aucun élément ne soit évoqué.- Au Japon, Tales of Arise et WarioWare: Get It Toghether se sont imposés en haut de classement. Derrière eux, on retrouve : Ring Fit Adventure, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, Momotaro Dentetsu, Super Smash Bros. Ultimate, Ys IX: Monstrum Nox et Pokémon Epée et Bouclier.- En France, le classement est encore plus chamboulé. NBA 2K 22 est donc la meilleure vente de cette semaine, suivi de Tales of Arise et WarioWare: Get It Together. Derrière, les versions PS4 de NBA 2K et Tales of Arise ferment la marche.- Aux Etats-Unis, Matt Piscatella indique que les dépenses d’août en matériel, contenus et accessoires vidéoludiques ont augmenté de 7% dans le pays par rapport à l’année précédente. Les dépenses dans le secteur sont ainsi de l’ordre de 4,4 milliards de dollars. Les dépenses annuelles quant à elles sont de 37,9 milliards de dollars (+13%).- Nintendo et PUMA ont annoncé un nouveau partenariat autour d’Animal Crossing: New Horizons. Au programme : pull-over, tennis, tongs, tee-shirts, bermudas… le tout à retrouver sur le site de PUMA. Après avoir quitté Square Enix il y a quelques mois, Yuji Naka (Sonic, Balan Wonderworld) annonce qu’il se lance désormais sur le marché du jeu mobile. Proche de la retraite, le créateur a indiqué sur Twitter qu’il attendra encore un peu avant de tirer sa révérence. Actuellement, Naka travaille donc sur un jeu "simple" pour mobile, avec Unity. Fredrik Wester, le nouveau PDG de Paradox fraichement arrivé , a reconnu ses tords auprès d'un employé avec lequel il avait eu "un comportement inapproprié". Après lui avoir adressé ses excuses, le PDG se serait mis en retrait afin de ne pas interférer avec l'enquête en cours dans l'entreprise.