News Dynasty Warriors 9 Empires (Switch)

Le TGS Online a été l'occasion pour Koei Tecmo de révéler la sortie début 2021 d'un nouvel opus de la série Dynasty Warriors : Dynasty Warriors 9 Empires, qui sortira sur Switch, PS5? Xbox Series, PS4, Xbox One et PC. Une annonce qui fait plaisir alors que dans le même temps, l'éditeur a également diffusé de nouvelles images et informations concernant Hyrule Warriors: l'ère du fléau Ce nouvel épisode nous emmènera au coeur de l'Histoire de la Chine ancienne en nous proposant d'incarner les généraux des armées : Dynasty Warriors 9 Empires offrira en effet une dimension stratégique par le déploiement d'unités permettant de conquérir des lieux importants comme des châteaux.En voici la bande-annonce :Les combats de sièges de châteaux, "Siege Battles" en anglais dans le communiqué de Koei Tecmo, proposeront de mêler différents facteurs tels que les modes de vie, la sagesse et la valeur. Les joueurs pourront mettre en oeuvre différentes techniques pour faire tomber les châteaux : destruction, annihilition, infiltration... et évidemment un combat épique pour prendre le contrôle final des lieux.Par mode de vie, on parle des aspects diplomatiques inhérents à tout conflit : les joueurs devront prendre en compte des données telles que la souveraineté des personnages, leur vie privée, leur gouvernement, etc. En interagissant avec des officiers, en améliorant les relations entre les protagonistes, les joueurs auront la possibilité de renforcer le sentiment d'appartenance à une nation.Akihiro Suzuki, le producer de la série, Dynasty Warriors 9 Empires ne va pas hériter du système de jeu dans un monde ouvert des opus précédents. Pour lui, l'attention est surtout portée à la notion d'évolution de la série Empires sur la base des ressources de Dynasty Warriors 9, pour créer des batailles qui donneront un vrai sentiment d'échelle aux joueurs.Le site officiel du jeu est déjà disponible ici . Et voici quelques images de ce nouvel épisode à paraître, donc, début 2021 sur toutes les consoles et machines du marché :Source : Gematsu