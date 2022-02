Test de Dynasty Warriors 9 Empires dans les méandres du déjà vu !

Il était une fois en Chine

L’ascension du soldat

L’action mais pas que !

Il y a longtemps, très longtemps vivait en Chine d'innombrables guerriers et guerrières. On ne va pas vous refaire le scénario sur lequel s’appuie la licence car il faudrait tout un article pour cela. DW9E, comme ses prédécesseurs, vous propose d’incarner l’un des très nombreux officiers, stratèges, ou souverains légendaires cette période ultra populaire en Asie. Sinon vous pouvez aussi créer votre personnage.L’outil de création est complet et permet de moduler énormément de détails. Il y a vraiment l'embarras du choix. Vous pouvez y passer des heures si vous êtes soucieux de l’apparence. Il permet aussi une génération aléatoire aux résultats assez improbables.Dans un Empires, vous n’avez pas de trame historique à choisir entre les différentes factions disponibles. C’est la recette des Empires depuis quelques années et DW9E ne fait pas exception. Dans le mode Conquête ( le seul mode de jeu), vous choisissez un contexte historique. Pour rappel, la trame scénaristique s'étend sur près de 100 ans et c’est toujours la même depuis DW2(PS2) car le premier était un jeu de baston (PS1). Le contexte va surtout définir la période exacte durant laquelle vous allez intervenir et de positionner chacun sur son territoire conformément aux évènements du roman.Cependant vous pouvez tout aussi bien générer aléatoirement un contexte historique en modulant quelques paramètres. Les factions et autres personnages recrutables seront disposés aléatoirement sur les territoires de la Chine. Une fois la partie lancée, si vous n’avez pas fait DW8E ou encore SW7E et compagnie, vous allez être totalement perdu malgré quelques bulles explicatives, la gestion de votre empire reste assez flou.Les DW sont connus pour l’action frénétique. Cependant dans les Empires, vous alternez entre champs de bataille où il faut tout défoncer et gestion de votre armée. L’action façon beat’em all dispose elle d’un mode tutoriel où on vous explique les commandes et comment prendre d’assaut une forteresse en pratiquant avant de vous lancer dans une partie.A contrario, une fois lancé dans le mode Conquête, vous n’aurez droit qu’à des fenêtres explicatives uniquement lorsque vous allez fouiller dans les menus. Voilà pourquoi nous disions plus haut que ce n’est pas le meilleur choix pour débuter. Toutefois, on décortique cela avec vous.Vous avez le choix : débuter en tant que souverain si vous choisissez un personnage du roman ayant ce rôle, comme Dong Zhuo ou Liu Bei, ou comme serviteur. Vous pouvez incarner un officier ou un stratège parmi l’un des nombreux protagonistes. Et dernière option, vous pouvez choisir d’être votre propre maître au départ en incarnant l’un de vos avatars afin d’orienter votre partie comme bon vous semble. Il y a la possibilité de vous mettre au service d’un autre ou encore de prendre le contrôle d’une région pour devenir souverain.Quels que soient vos choix, vous devez gérer habillement deux ressources, l’argent et la nourriture. Ce qui est assez simple en réalité. Car au-delà de vous ravitailler, il faut surtout établir une stratégie chaque mois sur 50 ans. Un mois équivaut à un tour, une année fait donc 12 tours. Vous devez choisir parmi de nombreuses manœuvres réparties en plusieurs familles (image ci-dessous). Cependant vous ne pouvez en réaliser qu'une seule, à choisir judicieusement donc. Il faudra collecter des ressources, aller à la rencontre d’officiers libres pour les enrôler et vous pourrez même vous marier et avoir un enfant. Ces options étaient déjà présentes dans le précédent opus.Mais pour agrandir ou maintenir la taille de vos terres, il faut lancer une invasion ou vous défendre face à celles de vos voisins.C’est lors d’invasions que vous allez croiser le fer avec les autres. Que ce soit en attaque ou en défense, on retrouve l’action frénétique mais brouillonne qui sont l’ADN Musou ! On fonce dans le tas et on cogne tout ce qui bouge. En alternant entre Y et X, on enchaîne les combos à répétition. Avec le bouton A, on déclenche la fameuse super attaque Musou. Vous déferlez à travers la foule dans le but de prendre les bases ennemies pour y déployer plus de soldats.Ce DW9E apporte quelques nouveautés. Il est désormais possible de contrer ses opposants en maintenant la garde sur L puis en appuyant au bon moment sur X. Il est également possible d’achever les officiers ennemis une fois leur barre de défense à zéro et cela même s’ils leur restent des points de vie. Cela permet d’aller plus vite sur des affrontements répétitifs et de passer au cœur de ce qui rythme désormais les champs de bataille. C'est-à-dire les plans secrets.Il y en a deux sortes, les plans à choisir au début de chaque mission et ceux que votre personnage équipe. A chaque fois que vous devez défaire une armée adverse, que cela soit en attaque ou en défense, on vous propose de choisir une tactique pour prendre l’avantage en terrain. Les propositions se font en fonction des officiers qui vous accompagnent ainsi que de leur entente avec vous.Vous pouvez invoquer la foudre, une bête mythique comme un tigre de feu ou encore une attaque nocturne pour affaiblir les troupes. Quoi qu’il en soit, il y a des objectifs à accomplir dans un temps imparti. Il faut protéger le sorcier ou encore prendre telle ou telle base afin de déclencher le plan choisi. En face aussi ils ont recours à ces stratagèmes. Il faut bien sûr les contrecarrer.Quant aux plans secrets équipables par votre personnage, il s’agit concrètement de quatre capacités qui se chargent individuellement en tuant des ennemis. Une fois la barre pleine vous pouvez en utiliser un. Ces compétences sont assez variées allant de la régénération de la vie à la salve de flèches empoisonnées.