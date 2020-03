De New Horizons à Pocket Camp

De Pocket Camp à New Horizons

Pour célébrer cette sortie, le bonus du jour est tout simplement le stand de Tom Nook, un meuble spécial à placer dans votre camping ou dans votre chalet, qui permettra ensuite à Tom Nool de passer de temps en temps vous rendre visite. De quoi compléter les objets nous ayant permis de récupérer Méli et Mélo. Pour le récupérer, il suffit de vous rendre dans les objets reçus. Un autre cadeau est prévu à une date non déterminée pour le moment, c’est le gâteau couture Hélaine, qui sera disponible dans la boutique de gâteaux.Huit campeurs d’Animal Crossing : New Horizons viennent nous rendre un petit coucou dans Pocket Camp comme on en parlait dans cette news , il faudra les inviter dans votre camping. Pour les obtenir, tout se passe du côté du navire de Gulliver.En effectuant de nouveaux défis pour expédier des matériaux vers certaines îles, vous obtiendrez les précieuses nouvelles cartes de campeurs, qu’il faudra ensuite débloquer via l’aventure de Thibou.Mais le cross-over entre les deux titres ne s’arrêtent pas là. Si vous jouez à New Horizons, vous pouvez commander des objets spéciaux Pocket camp ! Et vous recevrez aussi des tickets verts à utiliser dans Pocket Camp !Pour obtenir tout cela, il faut associer ton compte Nintendo a chacun des deux jeux (celui sur Nintendo Switch et celui sur Pocket Camp). Une mise à jour assez importe de 288 Mo ce matin pour les possesseurs Android de Pocket Camp a permis de tout mettre en place ce matin. Il faut également avoir une connexion active à Internet pour votre jeu Animal crossing New Horizons sur Switch.Ainsi, vous pourrez recevoir des objets venant d’Animal Crossing : Pocket Camp dans votre jeu Animal Crossing : New Horizons et 50 tickets verts utilisables dans Pocket Camp. Toute la procédure est expliquée sur le site officiel du jeu mobile.Profitez en bien !