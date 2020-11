News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

De nouvelles règles pour les pros : ce qu'on peut faire...

Des conditions pour utiliser ACNH : ce qu'on ne peut plus faire

A Chinese Animal Crossing player has set up a store on their Island where other players can buy custom designed in game items from them.



They added their WeChat Pay and AliPay QR codes as a custom design in the game so people can send them real world money for the items. lol pic.twitter.com/eCeRDZ1O9v — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 29, 2020

Fort de ses 26 millions d'exemplaires vendus en quelques mois, Animal Crossing: New Horizons se confirme comme une merveilleuse parenthèse dans l'année 2020 très troublée que le monde traverse. Et cette popularité, elle n'a échappé à personne, pas même à certaines entreprises qui ont décidé d'occuper l'espace.On avait ainsi parlé de l'expérience de KFC aux Philippines , avec une ile aux couleurs du colonel américain. Le résultat était assez amusant, mais on se dit à la lecture du document long comme le bras diffusé par Nintendo en japonais et en anglais aujourd'hui qu'on a pas beaucoup rigolé en voyant ça du côté de Big N.Plus récemment, on avait même pu découvrir une ile Joe Biden dans le cadre de la campagne présidentielle américaine. En quelque sorte, Animal Crossing est un peu devenu le reflet de notre monde, avec tout ce que cela implique de bon et de moins bon. A l'instar des bugs que Nintendo corrige quand certains commencent à essayer à en tirer un profit pécunier personnel, la firme a décidé d'agir et de mettre en place de nouvelles règles à destination des usages disons professionnels de son jeu.Afin de "préserver l'expérience des millions de personnes qui apprécient" Animal Crossing de façon "récréative", Nintendo a donc rédigé tout un ensemble de règles qui sont destinées non pas à empêcher des opérations marketing dans le jeu, mais plutôt à cadrer les choses.Nintendo signale aux entreprises qui utilisent Animal Crossing dans leur marketing qu'elle les a à l'oeil : "si nous constatons que vous ne suivez pas ces instructions ou que vous avez une mauvaise influence sur la communauté, nous pourrions vous demander de cesser ces activités ou l'utilisation de nos contenus, et prendre des mesures appropriées, comme vous interdire l'utilisation à des fins professionnelles du jeu."Pour l'heure, Nintendo laisse quand même la porte entrouverte à des opérations de communication des entreprises vers les joueurs :- Fournir des Designs personnalisés aux joueurs- Fournir des Codes Oniriques aux joueurs- Inviter d'autres joueurs sur son ile- Utiliser des images ou des séquences du jeu sur des sites Internet ou sur les réseaux sociauxLes professionnels vont désormais toutefois avoir l'obligation de se conformer aux exigences de Nintendo :- Être en phase avec l'âge recommandé pour jouer : sans le dire, Nintendo indique ici qu'il n'est donc pas autorisé de faire des custom designs coquins (pour le dire joliment !) ou de représenter une attitude fallacieuse- Ne pas créer de contenu dans le jeu qui puisse être associé à de la vulgarité, discrimination, ou agression.- Ne pas se livrer à des activités politiques dans le jeu : cela veut dire qu'une ile comme celle de Joe Biden est désormais interdite, sans doute pour préserver sa totale neutralité.- Ne pas partager de fausse information au sujet du jeu avec quiconque- Ne pas décevoir les autres en utilisant le jeu (par exemple, en disant que vous êtes sous licence ou approuvé par Nintendo) : un point assez vague qu'on a du mal à comprendre, et on ne voit pas comment Nintendo pourrait réagir contre des propos sur un livestream ou un tweet !- Ne pas utiliser Animal Crossing comme un support commercial qui renvoie les joueurs vers des activités ou des campagnes en dehors du jeu (une page de vente, une page de bons de réduction, des concours, tirages au sort, des concours en échange d'un follow sur les réseaux sociaux, des formulaires de collecte d'informations personnelles, ou une activité quelle qu'elle soit : cela veut dire qu'on n'a dans les faits plus le droit de faire de la pub pour son site web en jouant à Animal Crossing, on tomberait en effet dans le cadre de cette règle- Ne pas tirer de bénéfice financier en utilisant le jeu (y compris en vendant vos designs personnalisés ou en vendant des espaces publicitaires avec le contenu du jeu) : il n'est plus autorisé de vendre ses créations dans ACNH, une activité que beaucoup de joueurs pratiquait dans les faits, et qui va ennuyer beaucoup de mondeNintendo se réserve le droit de mettre à jour sa note d'information à destination des joueurs de façon à tenir compte de l'"évolution de la communauté". Quiconque souhaiterait aller au-delà de ces règles établies doit obtenir le consentement écrit de Nintendo. Ce devrait être le cas de l'ile de Joe Biden s'ils souhaitaient la maintenir en dépit de l'interdiction formelle qui est faite dans le règlement mis en ligne aujourd'hui.Ce sont des règles importantes qui vont certainement clairement modifier le rapport des entreprises avec Animal Crossing: New Horizons. Les expériences que l'on avait pu découvrir depuis la sortie du jeu étaient certes amusantes, elles étaient toutefois un peu invasives dans leur approche, même s'il fallait tout simplement avoir envie de visiter l'ile de KFC Philippines ou de Joe Biden.Désormais, ces sociétés devront avoir l'aval de Nintendo pour aller au-delà des règles établies, tandis que le marché gris qui s'était créé autour des designs personnalisés, lui, est clairement sous le joug de sanctions plus fortes de la part de Nintendo, si d'aventure il lui était possible de déterminer facilement qui enfreint ces règles.A lire aussi : nos Guides sur Animal Crossing: New Horizons Il nous semblait intéressant, quoi qu'il en soit, de revenir sur la teneur de ce message, diffusé sur le site de Nintendo au Japon en japonais et en anglais, donc, histoire que le message soit clairement compris par la grande majorité des utilisateurs ciblés par ce message.Source : Nintendo Japon via GameingReinvented.com et Siliconera