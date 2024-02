Cavern of Dreams : un voyage nostalgique sur Nintendo Switch le 29 février 2024

Cavern of Dreams - Switch Announcement Trailer 12/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Rare Games et Bynine Studios ont le plaisir d'annoncer l'arrivée de Cavern of Dreams sur Nintendo Switch, prévue pour le 29 février 2024. Après avoir rencontré le succès sur PC, ce titre charmant et résolument rétro promet de captiver un tout nouveau public avec son ambiance de platformer familial venue des années 1990.Voici la bande-annonce qui a fait chavirer le coeur de toute la communauté Nintendo aujourd'hui :Cavern of Dreams invite les joueurs à se lancer dans un voyage enchanteur aux côtés de Fynn, un jeune dragon parti sauver ses frères et sœurs encore non éclos, enlevés par un mystérieux méchant. Conçu comme une ode à l'ère rétro des jeux de style N64, le jeu combine la collectionnite aiguë avec de la plateforme 3D nostalgique, offrant une expérience immersive aux joueurs.Dans cette aventure féérique, nous explorerons un monde magique et dense, rempli de secrets, de défis, et d'une foule de trucs à collectionner. Découvrez le mystère des frères et sœurs disparus de Flynn à travers des énigmes et un platforming léger, accompagné d'un casting de personnages uniques, le tout sur une bande-son qui pourrait plaire à de nombreux joueurs.Explorez quatre environnements thématiques distincts, reliés à un hub central, regorgeant de secrets cachés et de surprises. Au fur et à mesure de votre progression, vous débloquerez de nouveaux mondes et donnerez à Fynn de nouvelles capacités, mettant ainsi toutes les chances de votre côté pour une réunion de famille chaleureuse.Encore un tout petit peu de patience : Cavern of Dreams nous donne rendez-vous sur Nintendo Switch le 29 février 2024, pour une aventure qui promet d'être captivante.Source : communiqué de presse