La saison des bourgeons dans Splatoon 3 ouvrira le 1e mars 2024 et Nintendo détaille la seconde partie du DLC

Dans sa toute nouvelle vidéo consacrée à Splatoon 3 et la nouvelle saison des bourgeons qui démarrera le 1e mars 2024, Nintendo a aussi inclus quelques séquences concernant le mode solo de la Tour de l'Ordre, promis dans la vague 2 du DLC du jeu.



On va commencer par le DLC de la vague 2 avant de vous donner quelques détails sur la Saison des Bougeons : La Tour de l'Ordre nous proposera d'incarner Numéro 8, dans le modo solo du jeu qui, enfin, fait son arrivée dans Splatoon 3. Mais prenons quelques minutes pour regarder cette vidéo avec le lecteur ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=Ey3hG1ntPLE



Voici ce que Nintendo nous indique au sujet de l'histoire de ce DLC qui sera désormais complet, ce 20 février prochain :



Dans le rôle de Numéro 8, vous vous réveillez pour découvrir que le Carré Chromapolis n’a plus de couleur et tous ses habitants ont disparu. Planant au-dessus de la ville est la Tour de l’Ordre. Aux côtés d’un drone qui dit être Perle du groupe Tentacool, Numéro 8 doit affronter des vagues d’ennemis dans étage après étage de défis sur son chemin vers le sommet de la tour et découvrir ses secrets. Utilisez les pastilles de couleur pour augmenter vos compétences dans cette expérience créée pour être jouée encore et encore.

À chaque étage de la tour se trouvent des objectifs qui changent à chaque essai et qui deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure que vous montez. Les objectifs peuvent consister à vaincre des ennemis, à sécuriser des zones spécifiques pendant une durée déterminée et à relever d'autres défis mettant à l'épreuve vos compétences. Utilisez les jetons de couleur que vous recevez pour personnaliser votre palette à votre guise, avec des améliorations telles qu'une vitesse de tir accrue, des dégâts plus importants et bien plus encore. Si vous ne parvenez pas à atteindre le sommet, vous devrez tout recommencer, mais les jetons de couleur que vous aurez collectés seront convertis en une monnaie qui pourra être échangée contre des améliorations permanentes et utiles. Ces améliorations pourraient bien vous donner une chance d'atteindre le sommet la prochaine fois.

La saison des bougeons dès ce 1e mars 2024

Le communiqué de presse américain officiel qui accompagne cette vidéo nous donne de plus amples précisions encore qu'on a traduites :Ca n'a pas l'air simple, mais Nintendo promet que c'est une "façon amusante et pleine de challenge pour améliorer vos compétences dans Splatoon, aussi bien pour les nouveaux venus que les vétérans du jeu".Une grande partie de la bande-annonce est consacrée aux nouveautés qui attendent les joueurs à partir du 1e mars avec le lancement de la nouvelle saison des bougeons.On compte plusieurs nouveautés présentées dans cette vidéo :Nouveau stage appelé "Terminal Rorqual" qui se déroule sur une piste d'aéroport.Deux nouvelles armes principales : "Para-encre Ré-gen 24 Mk" et "Double Ignifugeur".Nouveau stage pour Salmon Run : "Colisée enlisé"Nouvel objet temporaire de festival révélé : Balle Pyrotek,Pour rappel, le DLC nécessite d'avoir le jeu original pour pouvoir y jouer — une offre spéciale est disponible pour acheter le jeu et son DLC sur l'eShop à un prix réduit. Les fonctions en ligne requièrent un abonnement actif au Nintendo Switch Online.La 2e partie du DLC La Tour de l'ombre sera disponible ce 22 février 2024.La saison des bourgeons commencera le 1e mars 2024.A vos manettes !Source : communiqué de presse.