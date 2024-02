Au Japon, il ne sera bientôt plus possible de faire réparer sa 2DS et New 3DS

Les consoles n’échappent pas au cycle de fin de vie des autres périphériques : toute consoles a une garantie légale de réparation et les constructeurs se constituent toujours un stock de pièces détachées pour permettre la réparation d’un produit quelques années après la fin de sa commercialisation. Cela dépend des périphériques et des règles personnelles que s’appliquent les fabricants, certains proposant quatre années quand d’autres poussent à huit ou dix années.





Le problème pour Nintendo, c’est que les consoles 3DS (et 2DS) se sont vendues à plusieurs millions d’exemplaires sur le territoire nippon (et aussi sur les autres continents). Entre chutes accidentelles, chocs ou manipulations un peu trop brutales, quelques pourcentages de ces millions de consoles se retrouvent en SAV, nécessitant des réparations qui puisent dans le stock limité des composants conservés en réserve. Et en observant la courbe descendante de ce stock, Nintendo a décidé de prendre les devants pour alerter les propriétaires de consoles qui risquent d’être impactés à brève échéance : l’impossibilité de réparer leur console, on pense en particulier aux écrans, le port cartouche et les pads circulaires.





Nous vous remercions de votre soutien continu à nos produits. Le service de réparation des Nintendo 2DS, New Nintendo 3DS et New Nintendo 3DS XL sera interrompu dès que le stock actuel de pièces de rechange pour ces produits sera épuisé, en raison de l'expiration de la période de conservation des pièces stipulée dans le règlement du service de réparation pour chaque produit. Le service de réparation sera interrompu dès que le stock actuel de pièces sera épuisé.

Nous nous excusons pour les désagréments que cela pourrait causer à nos clients et nous vous remercions de votre compréhension.

La réception des réparations sera interrompue pour les produits dont les pièces ne sont plus en stock. *Lorsque la réception des réparations est terminée, nous vous en informons sur la page du produit pour lequel la réception des réparations est terminée. La date précise à laquelle les réparations ne seront plus acceptées variera en fonction de l'état des réparations. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous demandons de faire preuve de compréhension.





Après la Wii U l’année dernière, c’est au tour de trois références d’être concernées par cette fin de réparation dans un avenir proche (pas de date encore précise annoncée) :

• New Nintendo 3DS LL [RED-001] (C’est notre New 3DS XL chez nous)



La New 2DS, derrière en date commercialisée, n’est pas concernée pour le moment par cette pénurie annoncée de pièces détachées.





Si jamais votre console ne peut plus être réparée par le SAV de Nintendo, il faudra se tourner vers le système D et croiser les doigts pour qu’un réparateur indépendant possède votre pièce défectueuse en stock pour effectuer lui-même certaines réparations. On peut s’attendre à voir aussi apparaître des solutions compatibles. Mais il en est ainsi, ces consoles, pas si vieilles, rejoignent la famille du retrogaming, avec ses joies de jouer à des jeux qui ne peuvent être joués autrement, et son stress quand l’électronique de sa machine lâche et qu’on cherche désespérément le réparateur capable de faire un bon boulot pour faire renaître sa précieuse console avec tous les souvenirs qui y sont liés.





Attention cependant, cette annonce concerne uniquement le marché japonais, qui pèse très lourd en pourcentage de ventes de ces consoles. Mais il faut s’attendre à des annonces similaires au sein des autres continents car les pièces détachées finiront également par manquer plus ou moins rapidement.• Nintendo 2DS [FTR-001]• New Nintendo 3DS [KTR-001]