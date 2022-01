Assassin's Creed: The Ezio Collection fait le saut de la foi sur Switch

Assassin's Creed: The Ezio Collection - Switch Announce Trailer | Ubisoft [NA] 01/12/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nul besoin de vous présenter la saga Assassin's Creed. C'est dans une courte vidéo que Ubisoft North America a dévoilé le portage de la Ezio Collection sur Nintendo Switch. Déjà disponible sur les machines de Sony et Microsoft, Assassin's Creed: The Ezio Collection reprend les 3 premiers opus de la série.Vous pourrez incarner ou (re)incarner Ezio Auditore dans sa soif de vengeance envers la confrérie des Templiers dans une collection regroupant 3 jeux : Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Revelations. 2 courts métrages sur l'histoire d'Ezio seront également présents (Assassin's Creed Lineage® et Assassin's Creed Embers™).Pour rappel,- Dans Assassin's Creed II, Ezio, un nouvel Assassin perpétue une série de meurtre à travers l'Italie de la Renaissance, dont Florence et Venise. Vous prospérez dans un environnement riche en pouvoir, vengeance et complot, alors qu'ils perfectionnent leur art, brandissant des armes et des instruments conçus par le légendaire Léonard de Vinci lui-même.- Dans Assassin's Creed Brotherhood, Ezio est dans une lutte contre l'Ordre des Templiers. Vous pourrez ainsi vous rendre à Rome, centre du pouvoir, de la cupidité et de la corruption. Cela nécessitera non seulement de la force, mais aussi du leadership, car ils commanderont toute une Fraternité qui se ralliera à leurs côtés.- Concernant Assassin's Creed Revelations. Ezio laisse sa vie derrière lui pour rechercher des réponses et marcher sur les traces de son mentor légendaire, Altaïr, dans un voyage de découverte et de révélation. Ce chemin périlleux les mène à Constantinople, au cœur de l'Empire ottoman, où une armée croissante de Templiers menace de déstabiliser la région.Cette collection comprend l'ensemble des DLC solo des 3 épisodes. Ubisoft précise que la Ezio Collection « tire pleinement parti des capacités de la Nintendo Switch, notamment des fonctionnalités améliorées telles que le mode portable, le HD Rumble, l’interface tactile et le HUD optimisé. »Pour le moment, une version physique est prévue aux Etats-Unis. Cependant, la cartouche intégrera uniquement le 2nd opus, les 2 autres épisodes seront à télécharger (35 Go). Préparez vos capuches et vos lames secrètes car Assassin's Creed: The Ezio Collection est prévu pour le 17 février 2022.