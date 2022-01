Le plein de screenshots pour Légendes Pokémon : Arceus

Galerie images 12/01/2022































Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la date fatidique du 28 janvier et de la sortie du jeu Légendes Pokémon : Arceus !Très attendu en ce début d'année, le jeu promet d'offrir une nouvelle expérience à tous les dresseurs de la planète avec un monde plus ouvert et un nouveau gameplay vis à vis des Pokémon sauvages.Aujourd'hui, ce sont une quinzaines de nouvelles images du jeu que nous vous présentons. Au programme : des images du personnages principal, de jour comme de nuit, en combat ou pas, mais toujours en compagnie des Pokémon qui peuplent la région de Hisui.Le jeu divise graphiquement la communauté : certains apprécient le monde ouvert tel qu'il est représenté tandis que d'autres reprochent aux décors d'être particulièrement vides. Et vous, que pensez-vous visuellement de Légendes Pokémon : Arceus ?A chacun de se faire son avis d'ici à la sortie du jeu le 28 janvier 2022, exclusivement sur Nintendo Switch.Source : NintendoLife