Kirby et le monde oublié dévoile de nouvelles informations et une date de sortie

En 2022, Kirby fait son grand retour dans un monde en 3D. Présenté lors du Nintendo direct de septembre , le titre n'avait pas eu de nouvelles informations jusqu'à aujourd'hui. Par le biais d'une vidéo de présentation, nous en apprenons un peu plus sur le prochain AAA de Nintendo.Pour sauver les Waddle Dees, Kirby devra affronter "la meute des bêtes" et explorer un monde mystérieux. Afin d'avancer dans les niveaux, La boule rose devra utiliser sa capacité iconique d'aspiration de ses ennemis. En plus de pouvoir contrôler le feu ou la glace, Kirby peut maintenant creuser avec une foreuse ou utiliser un pistolet.La vidéo dévoile plus d'environnement comme un niveau de plage ou un niveau urbain enneigé. Les décors sont colorés, ouverts et semble être immense. Dans un village (servant de Hub central), vous pourrez également faire des mini-jeux comme cuisiner, pécher, trouver des figurines.Pour parcourir les niveaux et affronter les ennemis, vous rencontrez une galerie de personnage. Si vous souhaitez de l'aide pour battre les boss et parcourir le monde oublié, un autre joueur pourra se joindre à vous. En parlant de personnage justement, voici le retour de Meta Knight qui semble vouloir en découdre avec Kirby.Kirby est le monde oublié est prévu pour 25 mars 2022 en exclusivité sur Switch.