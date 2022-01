Deux policiers licenciés pour avoir joué à Pokémon GO pendant leur patrouille

Les conséquences de Pokémon GO sont pas forcément évidentes à mesurer : pour certains, ça leur a permis de rencontrer de nouveaux amis, certains ont pratiqué une nouvelle activité sportive grâce à ça… d'autres en ont perdu leur travail !Deux policiers de Los Angeles se souviendront longtemps de leur patrouille d'avril 2017 : Eric Mitchell et Louis Lozano en ont profité pour jouer à Pokémon et plus particulièrement à essayer de capturer Ronflex !Le problème est que les deux comparses ont reçu une demande de renfort de la part de collègues suite à un cambriolage d'un magasin. Les deux policiers ont préféré ignorer l'appel et ont continué à jouer.Tout cela a été révélé grâce aux enregistrements de leurs échanges dans leur véhicule de fonction comme cela est courant aux Etats-Unis.Selon les retranscriptions de leur conversation, nous apprenons que les policiers ont continué à jouer pendant une vingtaine de minutes pour également mettre la main sur un Togépi, Pokémon très rare dans le jeu et peu facile à attraper. De quoi agacer l'un des deux agents.Aux millions de joueurs qui continuent à jouer à Pokémon GO quasi quotidiennement : attention à votre travail !Source : The Verge