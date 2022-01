Un analyste ne prévoit aucune succession à la Switch avant fin 2024

Ah les fameuses prédictions des analystes ! Certaines se montrent parfois très farfelues et d'autres font mouches. En tenant compte du bazar actuel engendré par la pandémie qui redistribue les cartes en permanence et fait tenir bien plus longtemps que prévu les anciennes architectures, faute de moyen de pouvoir produire correctement les nouvelles générations, et malgré de nombreux signes indiquant que les composants devant servir à produire la nouvelle itération de la Switch ont été sélectionnés, Piers Harding-Rolls ne croit pas à une nouvelle génération de console Switch avant 2024, alors que nous avons reçu depuis quelques mois la déclinaison Oled.





Pour appuyer ses dires, l'analyste revient sur quelques éléments. Nintendo n'a pas arrêté de répéter que sa "Switch" était au milieu de son cycle de vie depuis un an, ce qui le conduit à être persuadé que cette architecture actuelle sera présente encore pendant quelques années. Pour lui, il ne faut pas compter sur une Switch Pro, l'impulsion actuelle étant suffisante pour faire de la Switch actuelle, boostée par sa version OLED, la console encore la plus vendue en 2022 (estimation d'environ 21 millions d'exemplaires). La logithèque prévue pour cette année devrait aider grandement à tenir cet objectif. Mais 2022 sera le début du déclin pour la Switch, avec un premier ralentissement.





S'adressant à GamesIndustry.biz, Harding-Rolls déclare ceci :







Je m'attends actuellement à ce que la performance du marché des consoles en glissement annuel soit assez plate en 2022, car les ventes de Switch diminuent et nous sortons de ce qui a été un couple d'années incroyables pour le jeu sur console.

Je ne m'attends pas à une Switch Pro en 2022. Nous avons une console Nintendo next-gen dans nos prévisions pour fin 2024, donc je ne suis pas convaincu qu'un modèle 'Pro' va apparaître du tout.





2024, cela ferait tard pour de nombreux joueurs qui attendent avec impatience une console plus puissante pour améliorer de nombreux éléments de gameplay, à la fois en mode portable, mais surtout sur la télévision. Si le passage vers une finesse de gravure plus fine est clairement acté pour cette année 2022, la vague Omicron a jeté un voile de doutes. Entre un CES totalement perturbé qui n'aura pas permis de voir quoi que ce soit de vraiment transcendant, des promesses au niveau des Intel, Nvidia et AMD qui ne cessent de prendre du retard (au point d'être obligé de lancer des messages tweet pour indiquer l'heure de lancement ce jour d'une nouvelle série de carte NVIDIA 3080 12 GO à 15h pour rameuter les clients en peine, désespérés de devoir casser leur tirelire pour des sorties avec des stocks très limités), un E3 2022 toujours virtuel, et du retard dans les développements des titres, l'année 2022 risque clairement d'être un statu quo et les projets anciens risquent de subir un retard d'une nouvelle année.





Entre le nouveau SOC pour la future Switch devant être réellement disponible qu'en milieu 2022 dans les hypothèses les plus optimistes d'il y a quelques semaines, voir tout cela se mettre en place qu'en milieu 2023 au mieux semble être clairement la crainte du marché actuel. Et ceci, à condition de résorber les problèmes de pénuries et les difficultés de transport pour permettre une livraison en nombre sur l'ensemble des continents. La grande inconnue reste également le prix de l'énergie, qui impacte toute la chaîne de fabrication jusqu'à la distribution, avec des prix mécaniquement tirés vers le haut pour faire face.







Une succession à la Switch est clairement en cours de réalisation, mais avec une version OLED sortie depuis peu de mois et qui cartonne, et les conditions actuelles, peu de chance que Nintendo se lance dans le lancement d'un nouveau modèle qui créerait une cassure dans la gamme avant de nombreux mois. 2022 semble donc hors jeu, 2023 sera un goulot d’étranglement dans la fabrication pour rattraper certains retards, 2024 semble plus viable pour laisser le temps à toute cette agitation de retomber.







Bien sûr tout cela n'empêche pas le génie logiciel de travailler sur l'optimisation de code (on le sait, tout nouveau SOC d'une future Switch imposera une émulation du code de la version actuelle) et cela laissera aux équipes le temps de travailler sur de nouveaux titres pour être prêt à les sortir rapidement au moment du lancement de la nouvelle console. Après tout, on a bien eu des échos d'un nouveau Mario Kart en développement actif ces derniers jours. Et un nouveau Mario tout court, aux alentours de 2023 ne serait pas surprenant, avec Miyamoto achevant son suivi sur les attractions Nintendo. Même s'il ne fait que surveiller ses créations comme conseiller désormais, Super Mario Odyssey commence à dater et pourrait avoir besoin d'un successeur. 2024 pour pouvoir mettre tout cela en place (nouvelle console et nouveaux titres phares de lancement), pourquoi pas !





Regardons si les précédentes prévisions de M. Harding-Rolls s'étaient révélées justes :





PS Now atteindra 4 millions d'abonnés - A confirmer, mais cela ne devrait pas être atteint, l'analyste était revenu sur ce chiffre au cours de l'année 2021 face aux difficultés rencontrées par Sony.





Apple ne sera pas obligé d'ouvrir ses appareils à des vitrines ou à des méthodes de paiement tierces - Faux, en partie. Dans le cadre d'une décision de justice désormais célèbre aux États-Unis, Apple est contraint d'autoriser les liens externes vers d'autres formes de paiement en dehors de son propre IAP (bien qu'Apple fasse appel).





On peut donc dire que sa cuvée de prédictions 2021 a été globalement un succès. Affaire à suivre !





● Le marché des consoles, y compris les ventes de matériel, va croître une fois de plus - Exact. Nous ne connaîtrons pas le total de l'année avant quelques semaines, mais même en tenant compte des ajustements potentiels, le marché des consoles aura encore progressé.● La Switch sera la console la plus vendue en 2021 et les ventes devraient tourner aux alentours de 24 millions d'exemplaire - Exact. Nos prévisions de fin d'année sont actuellement un peu plus élevées que cela, mais proches.● Une Switch mise à jour sera probablement lancée en 2021 - Exact.● La PS5 et la Xbox Series X|S vendues de manière cumulées à environ 25 millions d'exemplaires en 2021 - Presque. Les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement en composants devraient infléchir le chiffre de 2 millions d'exemplaires de moins qu'initialement prévus.● La PS5 dépassera les ventes de la Xbox série X|S en 2021 - Exact.● Aucune révélation de service de cloud gaming au niveau mondial en 2021 - Exact.● Prolifération des services de cloud gaming basés sur les télécoms en 2021 - Exact.● Amazon Luna s'étend à l'Europe occidentale - Faux.● Xbox Game Pass Ultimate sur iOS et intégré à Facebook Gaming - Vrai et faux.● Réévaluation de la stratégie produit de Google Stadia - Vrai. Cela s'est produit plus tôt que prévu, car la société a abandonné sa stratégie de studio first-party et a pivoté vers l'espace B2B.● Les services de jeux en nuage ne perturberont pas les marchés des jeux sur console et PC haut de gamme - Exact.● EA et Ubisoft vont poursuivre les partenariats de plateforme pour les services d'abonnement - Cela ne s'est pas vraiment produit au-delà des accords existants établis en 2020. Ubisoft+ s'est étendu à de nouveaux marchés via Stadia, mais EA Play n'est pas arrivé sur Luna ou Stadia.● Xbox Game Pass : objectif plus de 20 millions d'abonnés et 2 milliards de dollars d'activité par an - À confirmer, mais après quelques mois plats sur les derniers T1 et T2, le Game Pass semble avoir pris du poil de la bête et l'objectif d'abonnés devrait être atteint.● Poursuite des activités de fusion et d'acquisition et de la consolidation du secteur - Exact. Pas franchement difficile à prévoir mais les acquisitions de Tencent et NetEase ont vraiment jalonné les news cette année, les deux sociétés se surpassant en termes de volume pur de transactions conclues.