Séquence tourisme dans la région d’Hisui via la dernière bande-annonce de Pokemon Legends Arceus

Il ne reste plus beaucoup de temps pour précommander le jeu (en dématérialisé ou en version physique, un beau Steelbook est notamment disponible auprès de la Fnac). La dernière bande-annonce ne va certainement pas départager les indécis autour de ce titre, mais nous avons quelques séquences de jeu et surtout un nouvel aperçu de la région d’Hisui, avec une carte représentée sous forme de peinture. De quoi nous donnez quelques informations supplémentaires sur sa géographie.





C’est ainsi l’occasion de découvrir différents biomes, avec une zone de prairie nous dévoilant un rongeur Keunotor et un oiseau Etourmi pour commencer. Puis, direction la plage avec de nombreux Mustébouée et Mustéflott. On aperçoit brièvement une région enneigée accueillant un Tarsal et un Gardevoir. Enfin, dernier détour par une petite zone boisée avec des Tortipouss et des Yanma.





Après cette promenade bucolique, on voit les joueurs interagir avec les Pokémon. Ils les attrapent, les combattent, et les utilisent pour récolter des matériaux pour l'artisanat. Cela reste léger par rapport au précédent trailer qui montrait comment capturer des Pokémon, à quoi ressemble un combat, comment esquiver les attaques des Pokémon sauvages, comment camper, et comment se déroule une ville. Même la personnalisation de l'avatar avait été abordée dans ce segment. Si vous espériez de grandes révélations, il faudra attendre de prendre en main le jeu.





Tout au plus, nous pouvons avoir un nouvel aperçu d'un Cerbyllin, l’évolution du Cerfrousse de la région de Johto, double type Normal et Psy. Si sa fourrure est souvent utilisée par les habitants pour se fabriquer des vêtements bien chauds pour l'hiver, son intérêt sera pour nous de pouvoir le monter et ainsi parcourir plus rapidement de grandes étendues. On l'aperçoit ainsi entrer dans un temple.



On notera un plan sur le fameux établi d'artisanat et en toute fin le thème de ce nouvel épisode.





Cette prise en main se fera le 28 janvier 2022. Si vous avez différentes sauvegardes d’autres titres Pokémon au sein de votre Switch, cela devrait vous permettre de débloquer certaines rencontres et des objets à personnaliser dès le départ.