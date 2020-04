News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Combien de fruits existent-ils dans Animal Crossing: New Horizons ?

- Poire

- Pomme

- Orange

- Pêche

- Cerise

- Noix de Coco

Peut-on choisir son fruit de départ ?

A quoi servent les fruits ?

Où trouver les cinq autres fruits ?

- Utilisez un Ticket Nook pour voyager sur une île mystère. Celles-ci ont une chance, relativement faible, de disposer d'un fruit différent de celui de base de votre île. Voici le conseil qui va vous faire gagner plusieurs jours : n'hésitez pas à déraciner l'arbre entier plutôt que de simplement récolter les fruits pour disposer tout de suite de l'arbre chez vous.

- Si vous disposez d'un abonnement Nintendo Switch Online, le plus simple sera de vous arranger avec vos amis pour récolter des fruits chez eux, voire de leur piquer un arbre... si vos amis sont généreux et le veulent bien.

Quelle est la valeur des fruits en clochettes ?

- Le fruit de base de votre île vaut 100 clochettes

- Les noix de coco valent 250 clochettes

- Les quatre autres type de fruits valent quant à eux 500 clochettes chacun !

Bonus : comment supprimer les effets d'un fruit mangé ?

Depuis le tout premier épisode de la sérié, les fruits ont toujours eu une importance capitale dans Animal Crossing, et évidemment New Horizons ne dérogent pas à la règle. On fait le point sur ces denrées présentes dès le départ et qui servent au quotidien. Maintenant que vous avez bien assimilé les bases du jeu avec nos premières astuces sur le jeu , étudions plus en détail le rôle des fruits dans Animal Crossing: New Horizons !A l'heure actuelle, on dénombre six variétés de fruits pour l'épisode Switch :Non, le fruit de votre île vous est attribué de façon aléatoire. A noter qu'il sera du coup le moins cher à la revente, puisqu'il sera le plus commun aux yeux de Méli et Mélo. En revanche, une chose est sûre : vous ne pourrez jamais débuter une partie avec la noix de coco comme fruit de départ.Les fruits seront un excellent moyen de vous faire un paquet de clochettes en les revendant, mais là n'est pas leur seule fonction. Comme on l'évoquait dans notre guide pour bien commencer , les fruits servent également à augmenter votre force pour casser des rochers ou déraciner des arbres entiers.Il existe plusieurs moyens de trouver les fruits qui manquent à votre île :Récolter des fruits différents a l'avantage de mettre de jolies couleurs sur votre île, mais Animal Crossing oblige, ce sera surtout l'occasion de vous faire des brouzoufs. Voici le prix de vente de chaque type de fruit :Petit détail rigolo, dont on vous avait parlé ici , si vous voulez faire descendre votre jauge de force fruit (pour ne pas casser un rocher par exemple), il vous suffit de... vous asseoir sur les W.C. et d'appuyer sur le bouton A. On ne vous explicitera pas plus le concept, vous avez très certainement saisi le principe.