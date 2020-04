News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Comme pour le jeu Pocket Camp qui a mis à l'honneur les cerisiers et permet ainsi d'acquérir une nouvelle décoration de terrain et de nombreuses décorations rosées, le jeu sur Nintendo Switch New Horizons se met aussi dans une teinte rose avec des cerisiers qui fleurissent magnifiquement, du moins à condition d'avoir choisi de jouer sur une île située dans l'hémisphère nord.







Profitons donc de cette promenade bucolique dans notre île pour fuir la morosité du confinement et partons récupérer aussi de nombreux œufs qui sont apparus un peu partout, y compris dans certains arbres.





Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé pendant ma promenade matinale : des arbres à œufs... des œufiers ? Ce n'est pas un poisson d'avril, non non ! Y en a-t-il aussi sur vos îles ? Et qui les a mis là ? Vous le découvrirez peut-être en partant à la chasse aux œufs ! pic.twitter.com/Et79GHVlsu — Tom Nook FR (@AC_Marie_FR) April 1, 2020

Au programme : 12 jours, 6 types d'œufs, 39 meubles, 22 vêtements ! Voilà de quoi vous motiver !







A noter que certains fans commencent à faire circuler des fichiers assez intéressants. On évoquera notamment Munh , qui a tweeté quelques récapitulatifs assez sympathiques (bon il peut y avoir quelques erreurs et on se méfiera toujours d'une petite blague ou deux pouvant être glissée). N'hésitez pas à passer sur son compte twitter pour le saluer et le remercier pour cet énorme travail de qualité.

HYBRIDES #ACNH: J'ai travaillé pour vous créer ce tableau qui répertorie toutes les hybrides faisables. Le tableau est fiable à 100%, je n'ai pas encore mis les mélanges qui sont à confirmer. Vous pouvez le partager à tout le monde avec grand plaisir ! #AnimalCrossingNewHorizons pic.twitter.com/AF2K9F6afO — (@munhacnh) March 31, 2020

INFO IMPORTANTE : Chaque île à une couleur définie pour chacune des constructions coûtant des miles. Voici la liste, je vous conseille de check ce que vous avez et de voir avec vos amis pour faire des échanges !! #ACNH #AnimalCrossingNewHorizons pic.twitter.com/GRAc916FpE —(@munhacnh) March 31, 2020

Parmi les documents partagés très intéressant, nous avons ce tableau de l'ensemble des poissons disponibles pendant ce mois d'avril, avec indication des lieux et des horaires pour réussir à les attraper. Il vient de remarquer une petite erreur au niveau du Crapet (9h - 16 - Rivière - petit), une nouvelle version sera peut-être publiée dans quelques heures. Si le fichier complet vous intéresse, il pèse 35 Mo, il est à télécharger dans le lien du tweet de l'auteur.



Voilà pour vous ! (l'image fait 35MO !!) https://t.co/4NTQz7AMrQ — (@munhacnh) April 1, 2020

Tout dernier travail de Munh, un tableau similaire mais cette fois dédié aux insectes. Bravo pour ce travail. A nouveau, récupérez le via le lien du compte twitter de son auteur.



On vous conseille de suivre les prochains travaux de ce fan ! Ce qui fait la force d'Animal Crossing, c'est la grande communauté de fans qui partage de nombreuses astuces. A consommer sans modération.