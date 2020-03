News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Internet s'est emballé depuis quelques heures, des joueurs décidant en masse d'attribuer un 0 à Animal Crossing: New Horizons quand le consensus des tests tourne plutôt autour de 9/10. La raison ? Le jeu exige que ce soit le joueur principal qui débloque la plupart des fonctions qui permette de progresser dans le jeu.Prenons un exemple simple : pour déclencher l'arrivée de Thibou, il est nécessaire de réaliser une certaine action. Tant que le joueur principal n'a pas exécuté cette tâche, un certain nombre de fonctions et d'éléments seront bloqués pour tous les joueurs de la partie. Admettons que le premier joueur ne soit pas le plus assidu de la famille sur Animal Crossing, eh bien tout le reste de la famille va se retrouver bien coincé.Nintendo n'a pas encore réagi à la situation : s'il s'agit d'un bug, il serait de bon augure de pouvoir le régler bientôt. On admettra que casser le jeu sur Metacritic est sans doute un peu extrême, la solution la plus simple étant de demander au grand frère de lâcher Rainbow Six pour avancer un tant soit peu sur la partie familiale, afin de permettre aux autres joueurs de bénéficier de tous les outils et items auxquels une partie plus avancée donne accès.Axez-vous été confronté à cette situation ? N'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires !Source : Polygon