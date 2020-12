Galerie images 04/12/2020

1. Nintendo Switch – 117 982 (13 484 739) 2. PlayStation 5 – 28 202 (164 438) 3. Nintendo Switch Lite – 27 196 (2 879 838) 4. PlayStation 5 Digital Edition – 12 257 (36 997) 5. PlayStation 4 – 3 581 (7 680 381) 6. Xbox Series X – 2 584 (21 857) 7. Xbox Series S – 1 009 (5 954) 8. New Nintendo 2DS XL (2DS incluse) – 476 (1 747 501) 9. PlayStation 4 Pro – 63 (1 575 239) 10. New Nintendo 3DS XL – 44 (5 888 846) 11. Xbox One X – 18 (21 015) 12. Xbox One S – 14 (93 688)

Après un démarrage très impressionnant d’Hyrule Warriors : L’ère du Fléau, il semblerait que les ventes du jeu se tassent quelque peu. En effet, après avoir vendu 173 215 les trois jours ayant suivi sa sortie, le jeu n’en vend « que » 40 667 cette semaine, même si cela ne l’empêche pas de conserver sa seconde place au classement.Cette semaine 48 est aussi l’occasion pour le bundle Pokémon Epée/Bouclier + Pass d’Extension de dépasser le seuil des 50 000 exemplaires vendus et marque la sortie de Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack qui réalise un total de 15 504 ventes.Du côté des ventes hardware, les statistiques sont un peu plus intéressantes. La Switch s’élève toujours comme maîtresse incontestée du marché nippon tandis que la PS5 conserve pour le moment sa seconde place, malgré encore une fois des ventes en chute libre (alors qu'il s'est vendu 2 000 exemplaires supplémentaires par rapport à la semaine précédente pour la Ditigal Edition).Sur le thème Finance et chiffres de vente : Nintendo dévoile le top 15 européen des ventes e-Shop en novembre 2020 En revanche, même si l’on note aussi une très légère baisse des ventes de Switch Lite, la portable de Nintendo talonne maintenant, à 1 000 exemplaires près, la console de Sony. Il ne s’agit donc que d’une question de temps avant que celle-ci ne rejoigne sa frangine, dont les ventes ont fortement baissé mais rien d’inquiétant tant son succès est intarissable sur l'archipel.Enfin petite anecdote, la Xbox Series S (une console digitale uniquement) s'est écoulée à la hauteur de 400 exemplaires supplémentaires cette semaine en comparaison avec la précédente et redépasse le seuil du millier de ventes, alors que la Series X perd encore 500 exemplaires. Aussi, notons que la Xbox One X s’est vendue 6 exemplaires de plus que la semaine précédente, pour atteindre les 18 consoles vendues. Bravo !Afin de retrouver le classement de la semaine précédente, il vous suffit de cliquer ici même . Tandis que si vous désirez découvrir les statistiques de cette même semaine en France, c'est ici que vous devriez vous diriger