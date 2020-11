Galerie images 02/11/2020

Chaque année, l’arrivée d’un FIFA est suivie par de longues semaines et mois de domination, y compris côté Switch et Xbox. Cependant, le succès escompté n’est pas aussi grand chez Nintendo et Microsoft cette année, l’occasion pour Big N de revenir en force ! Malgré cela, la version PS4 de FIFA continue comme chaque année à dominer ce classement des meilleures ventes en France.A lire aussi : Retro Studios investit 530 000 dollars dans l'expansion de ses locaux Durant cette semaine 43 (du 19 au 25 octobre), on notera un net repli de Mario Kart Live, seulement une semaine après le début de sa commercialisation. A ce titre, le retour de Mario 3D All-Stars est aussi notable, lui qui avait disparu des radars la semaine précédente. Côté 3DS, la portable de Nintendo continue de vendre le même catalogue depuis plusieurs semaines.Afin de retrouver le classement de la semaine précédente, il vous suffit de cliquer ici même. Si vous souhaitez découvrir le détail des ventes sur d’autres plateformes, c’est cette fois sur ce lien qu’il vous faudra vous orienter.