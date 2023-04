[Concours] Gagnez des bonbons Haribo P!k Super Mario avec Haribo et PN

Wouh-ouh ! Gagne 3 lots de bonbons Haribo Super Mario et de goodies Haribo avec @HariboPIK et @pnintendo pour fêter la sortie de la série limitée de bonbons Haribo Super Mario. Suis nos comptes, like et RT ce tweet pour participer. #Concours ouvert jusqu'au 16/04/23 à 23h59. pic.twitter.com/5MsaZDDyNX — Puissance Nintendo (@pnintendo) April 12, 2023

Vous vous installez au fond de votre siège pour regarder le film d'animation Super Mario Bros Le Film et soudain, horreur, vous découvrez que vous avez oublié d'acheter quelques friandises pour accompagner votre ciné du jour. Grâce au concours que nous organisons jusqu'au dimanche 16 avril sur Twitter et sur Discord, nous vous offrons une chance de remporter l'un des quatre lots de bonbons Super Mario et de goodies Haribo P!k !Trois lots sont mis en jeu sur Twitter. Pour participer, c'est simple : suivez les comptes de @pnintendo et @haribopik sur Twitter, pour aimez et retweetez notre tweet d'annonce du concours. Vous pouvez participer jusqu'à dimanche soir 23h59 !Si vous utilisez le réseau Discord, nous vous invitons à nous rejoindre car nous réservons un quatrième lot exclusivement pour notre serveur Discord . Rejoignez-nous, faites un tour sur le canal #concours et activez l'émoji qui activera votre participation automatiquement ! Sur Discord, le concours est ouvert jusqu'au lundi 17 avril à 8h45.Nous tirerons au sort les heureux gagnants en début de semaine prochaine, nous les contacterons par message privé sur Twitter ou Discord afin d'obtenir leurs coordonnées que nous transmettrons ensuite à Haribo qui se chargera de l'expédition des lots ! Merci à eux pour cette sympathique opportunité !Le concours est ouvert à tous les résidents en France Métropolitaine et en Corse, à l'exclusion du personnel de Haribo et des familles des membres de l'équipe de Puissance Nintendo.