[CONCOURS] Gagnez un jeu Train Life avec Nacon et Puissance Nintendo

Gagnez un jeu #TrainLife sur #NintendoSwitch avec @NaconFR et @pnintendo ! A l'occasion de la sortie du jeu, tentez votre chance avec un follow + RT, et augmentez vos chances en jouant aussi sur le Discord PN ! Fin du concours sur Twitter ce dimanche 12/03/23 à 23h59.

Qu'est ce que Train Life ?

Nous avons le plaisir de vous proposer de remporter un exemplaire physique du jeu Train Life — A Railway Simulator, à l'occasion d'un concours organisé par Nacon et Puissance Nintendo tout spécialement pour la sortie du jeu.On vous propose deux façons de participer : si vous utilisez Twitter, il vous suffit de partager et de suivre notre compte @pnintendo. Deux heureux élus seront tirés au sort via les participations enregistrées sur ce réseau social !Et si vous nous faites le plaisir de participer à notre communauté Discord, on vous offre là-bas une chance supplémentaire de gagner un exemplaire du jeu. Pour tenter votre chance, venez sur notre Discord et participez via le canal #concours !Les gagnants seront annoncés sur PN, sur Twitter et sur Discord en début de semaine prochaine, et Nacon fera parvenir leur exemplaire aux trois heureux gagnants !Bonne chance à tous !Pour la première fois dans une simulation ferroviaire, vous pourrez endosser le rôle de conducteur de train et de chef d'entreprise ! Prenez les commandes de vos locomotives et faites prospérer votre compagnie en négociant de bons contrats et en développant votre réseau. Déjà disponible sur PC, PS4/5 et Xbox One/Series depuis 2022, Train Life: A Railway Simulator est sorti le jeudi 9 mars sur Nintendo Switch.Ce concours est ouvert à tous les internautes résidant en France Métropolitaine, à l'exception des membres organisateurs et de leurs familles !