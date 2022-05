Notre serveur Discord a deux ans avec un concours : un jeu Nintendo à gagner !

Concours des 2 ans de Discord PN : un jeu à gagner !

Deux ans et presque toutes ses dents : notre serveur Discord célèbre cette semaine son second anniversaire. Avec près de 720 membres, c'est un sympathique espace communautaire, à l'abri des regards indiscrets (ou presque !) où l'on échange avec tous au gré des infos ou des questions que l'on vient y poser.L'année dernière, on avait organisé un petit concours pour faire gagner quelques cartes eShop à certains d'entre vous. On change de mode cette année avec un seul cadeau, et non le moindre : le jeu AAA édité par Nintendo de votre choix parmi les jeux de son catalogue 2022.Si le jeu n'est pas encore sorti, pas de panique, on vous le fera parvenir à sa sortie, ça vous permet d'économiser le prix d'un jeu, de vous laisser tenter par un jeu auquel vous alliez presque renoncer faute de budget. A chacun son excuse ! Mais aucune excuse de ne pas vous rendre sur notre serveur Discord pour participer dès maintenant à ce concours dont les jours sont comptés !En effet, le concours prendra fin le 21 mai 2022 à 20h52. A l'heure fatidique, notre bot Bloc Surprise tirera l'un des participants au sort, totalement au hasard : on le recontactera pour connaître le nom du jeu de son choix et récupérer ses coordonnées !Bonne chance à tous et joyeux anniversaire au Discord PN ! On profite de ce message pour remercier chaleureusement les participants hyperactifs de notre communauté qui mettent de la vie dans cet espace unique, et pour ma part je remercie Zenit, Taran, Kurogeek, Kirby, Atan et les autres membres de l'équipe qui, dans l'ombre, viennent nourrir les discussions de leurs arguments éminemment intéressants !Vous voulez participer ? Eh bien rejoignez-nous vite sur Discord