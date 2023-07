[CONCOURS] Gagnez une pochette de transport pour votre Switch avec Nacon

Comment participer sur Twitter ?

A l'approche des vacances, laisser sa Switch sans protection, c'est chercher une excuse pour acheter une nouvelle console pour cause d'écran cassé ou de circuit électronique victime de la corrosion de l'air marin ou des effets du sable. Bref, il y a danger !Alors autant dire que le concours que Nacon et Puissance Nintendo vous propose tombe à pic, puisque nous vous proposons de remporter une pochette de transport pour votre console dans le cadre d'un graaaaaaaaand concours organisé sur Twitter et sur notre Discord dans le canal #concours !Pour jouer, les instructions sont simples, alors on prend garde à la lecture de l'énoncé et on suit simplement les instructions qui sont proposées dans notre tweet :On vous rappelle comment jouer ici :- Likez le tweet ci-dessus depuis votre compte Twitter- Retweetez-le avec ce même compte- Suivez les comptes de @NaconFR et de @PNintendo- Participez avant dimanche 16 juillet à 23h59Sur Twitter, vous serez en concurrence avec tatie Jeannine qui joue pour faire plaisir à son neveu trop choupinou, et cousine Lucile qui a trop la haine de devoir prêter sa console à son petit frère. Ca fait du monde. Alors pourquoi ne pas tenter aussi votre chance sur notre Discord où la communauté est (légèrement :p) plus restreinte ?Rendez-vous dans le canal #concours : il suffit de participer en activant le petit emoji du concours, et de patienter jusqu'à ce que le bot proclame le nom du gagnant lundi soir (oui, on donne un jour de plus aux membres de notre communauté pour participer, on est comme ça :p) !Nacon a eu la gentillesse de nous proposer quatre lots pour ce concours :- La Pochette De Transport Deluxe Zelda Tears Of The Kingdom est décorée d'un artwork officiel du jeu, et accueillera soit votre Switch OLED, soit votre Switch Lite. Deux boites de rangement pour vos jeux et 2 autres pour les cartes micro SD sont incluses pour mettre aussi bien vos jeux que votre console à l'abri !- La pochette de transport pour Nintendo Switch Lite. Son matériau, le nylon souple 1680D, est accompagné d'une doublure matelassée, parce que finalement son but c'est bien de protéger votre Switch de tous les petits coups durs. Une petite poche intérieure permet de ranger 4 cartouches de jeux Switch ou 2 cartes Micro SD.dsdsdsNous procéderons au tirage au sort des gagnants Twitter en début de semaine prochaine : restez bien abonnés aux comptes de PN et de Nacon pour ne pas rendre caduque votre participation... et nous permettre de vous contacter à l'issue du tirage au sort !Nous prendrons contact avec les gagnants via Twitter ou par message privé sur Discord très vite pour leur annoncer que la chance leur a souri dans le cadre de ce concours !Le concours est ouvert à tout participant résidant en France Métropolitaine, à l'exclusion des membres de l'équipe de Puissance Nintendo et des salariés de Nacon.La participation est ouverte dès la publication du tweet sur Twitter, jusqu'au dimanche 16 juillet 2023 à 23h59.La dotation se compose de 4 pochettes de transport de Nacon : 2 pochettes de transport Zelda pour Switch Lite ou Switch OLED, et 2 pochettes en nylon pour Switch Lite. Valeur de chaque pochette : 19,99€.Bonne chance à tous !Pour participer, direction Twitter dès maintenant