[CONCOURS] Un jeu Tears of the Kingdom + l'amiibo de Link + des écouteurs Zelda à gagner

Puissance Nintendo vous propose de participer à un nouveau concours via le réseau social X, anciennement Twitter, avec lequel vous allez avoir une chance de gagner un super pack de cadeaux comprenant le jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'amiibo de Link et des écouteurs The Legend of Zelda.Pour participer, il suffit de suivre les conditions proposées dans le X (tweet) ci-dessous :Pour participer au concours, suivez les comptes de @NintendoFrance et @PNintendo, likez et retweetez le message avant le mercredi 23 août 2023 à 23h59. Nous réaliserons le tirage au sort jeudi 24 août !Tears of the Kingdom est très certainement un des jeux de l'année, voire de la décennie : vous pouvez lire notre test pour vous en convaincre, ou jeter un oeil au top des ventes français dans lequel Tears of the Kingdom est souvent présent bien que sorti depuis le 12 mai dernier !Bonne chance à tous !