[Concours] Trois jeux Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case à gagner sur Switch avec Microids et PN

Jouer sur Twitter

#CONCOURS A toi de mener l'enquête ! @Microids_off et @PNintendo vous offrent 2 exemplaires du jeu #agathaChristieHerculePoirotTheLondonCases sur #NintendoSwitch.



Pour participer : suis nos comptes, like et RT ce tweet avant le 2/9/23 à 23h59. Tente vite ta chance pic.twitter.com/wTKvzfmHtC — Puissance Nintendo (@pnintendo) August 29, 2023

Jouer sur Discord

A l'occasion de la sortie de Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, Microids et Puissance Nintendo sont heureux de vous proposer un concours au cours duquel un exemplaire physique et un code sont à gagner sur X (anciennement Twitter ), et un code est à gagner sur notre serveur Discord Le jeu Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case est un jeu d'enquête qui fait suite à The First Cases. Et devinez quoi : Microids et PN vous proposent de gagner votre exemplaire du jeu !Pour ce faire, suivez les instructions dans le X (tweet) suivant à retrouver sur X (anciennement Twitter) :On vous rappelle ici comment jouer :- Suivez les comptes @pnintendo et @microids_off- Likez le message ci-dessus- Retweetez le message depuis votre compteLundi prochain, nous tirerons au sort les deux heureux gagnants : le premier prix est une version physique du jeu, le second prix un code de téléchargement ! Sur Discord , le canal #Concours vous propose lui aussi de tenter votre chance pour tenter de remporter un code de téléchargement du jeu ! Participez avant la fin du décompte en activant l'émoji adéquate et peut-être aurez-vous la douce surprise de recevoir une notification de notre part lundi !Retrouvez-nous sur Discord pour participer, de source sûre non seulement 100% des gagnants auront tenté leur chance, et les chances de gagner sur Discord sont bien plus grandes que sur Twitter largement occupé par les machines à concours ! On dit ça, on dit rien :)Bonne chance à tous !