Test de Agatha Christie - Hercule Poirot : The London Case

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case - Launch Trailer FR - Blazing Griffin & Microids 09/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un jeu d’enquête dans la plus pure tradition

Visuellement charmant, et entièrement en français !

Beaucoup d’exploration, trop de temps de chargement !

Nous retrouvons donc notre cher détective belge dans ses jeunes années, fringuant et très propre sur lui. L’action se déroule peu après le premier opus, et le jeu nous propose de suivre une enquête à tiroirs et aux multiples rebondissements. Attention, nous sommes bien ici en présence d’un jeu d’investigation et pas autre chose : les férus de scènes d’action et autres fusillades peuvent tout de suite aller chercher leur bonheur ailleurs, Hercule Poirot n’est pas de ce genre ! Lui, il confronte et désarme avec ses mots, et généralement dans des scènes finales délicieusement théâtrales. Vous voilà prévenus !Déjà bien établi comme détective talentueux, Poirot est ici chargé de sécuriser le transport d’un tableau, La Madeleine Pénitente, jusqu’à Londres où ce dernier doit être exposé. L’histoire commence sur le bateau à bord duquel notre détective, qui n’a pas vraiment le pied marin, doit rencontrer un mystérieux contact (le fameux William Hastings) censé l’aider dans sa tâche. L’affaire se corse lorsqu’il se voit obligé d’intervenir pour aider une jeune femme dont l’étui à cigarettes a été dérobé dans des circonstances troublantes. Cette petite mission sert d’amuse-bouche et d’introduction sympathique avant une suite qui s’annonce bien plus épique.En effet, une fois arrivé à Londres, c’est le drame : le tableau a été volé juste avant l’ouverture de l‘exposition. C’est donc le début d’une grande enquête qui va ratisser bien plus large que ce simple larcin, sur fond de meurtre, de fausses pistes, de multiples protagonistes hauts en couleurs et d’un Hercule Poirot toujours aussi fin limier. Évidemment, comme dans tout épisode qui se respecte, la confrontation finale promet d’être le climax du jeu.Manette en main, le résultat est plutôt convaincant, à défaut d’être flamboyant. Vous vous déplacez dans un environnement en 3D isométrique assez lisible, surtout qu’il est possible de faire pivoter la scène en utilisant les touches L et R. Très pratique ! Les environnements So British sont assez réussis et si Hercule Poirot se meut assez lentement, les intéractions avec les objets, personnages et indices restent aisées puisqu’une icône apparaît dès qu’on s’en approche. On l’a dit et on le répète, le jeu s’aborde calmement, avec des déplacements relativement lents. Il n’y a pas de phases d’action frénétique ici, donc la jouabilité est très correcte.On salue également d’emblée le fait que l’intégralité du jeu soit proposé en français, à la fois pour les textes mais également pour les voix ! Les doublages sont en outre de très bonne qualité et apportent un vrai plus au plaisir de jeu et à l’immersion. Poirot étant un bavard, vous aurez tout loisir de l’écouter parler aux suspects ou à son fidèle ami Hastings. Mais vous pourrez également entendre ses pensées et réflexions, ce qui est également très intéressant.Pour enquêter, le schéma est globalement très classique: vous devez interroger les suspects, étudier la scène de crime à la recherche d’indices, et les étudier en détails.L’étude détaillée n’est pas la phase de gameplay la plus réussie car on a parfois tendance à tâtonner sans comprendre clairement ce qu’on doit découvrir, mais rien de bien gênant en soi. Vous pourrez également récupérer certains objets pour les conserver dans votre inventaire et les utiliser par la suite pour résoudre une énigme. Les coffres et autres casse-tête n’ont dans l’ensemble rien d’insurmontable mais sont plutôt intéressants et font parfois appel à des indices récupérés lors de dialogues ou encore d’objets aperçus auparavant. Il vous faudra donc faire travailler vos méninges, ce qui reste après tout le but de ce type de jeu ! Du classique donc, mais tout cela est plutôt bien maîtrisé et reste très accessible, le niveau de difficulté restant franchement assez faible dans l’ensemble.On terminera par la bien connue “carte mentale”, déjà présente dans l’opus précédent et qui devient petit à petit un incontournable de ces jeux d’enquêtes. Bonne nouvelle: elle est ici plutôt bien gérée. Au fur et à mesure de vos avancées, les pistes, indices et autres éléments importants viennent s’ajouter à cette carte. A vous de faire les bons liens pour amener Hercule Poirot à faire les bonnes déductions et à avancer dans le cheminement de sa pensée. Nous avons trouvé la carte mentale plutôt cohérente et assez bien menée, contrairement à certains titres du genre. Ici, les connexions se font de manière assez fluide et retranscrivent dans l’ensemble bien le cheminement de pensée de l’enquêteur, à deux ou trois exceptions près.La bonne nouvelle, c’est que votre enquête va vous mener sur divers lieux assez variés et agréables à parcourir. Vous allez devoir effectuer bon nombre de déplacements pour aller et venir à chaque endroit pour fouiller chaque recoin, interroger à nouveau les suspects, résoudre une énigme, ouvrir un coffre etc.Malheureusement, c’est également là le plus gros point faible du jeu puisqu’à chaque changement de pièce ou de lieu, le jeu va vous gratifier d’un temps de chargement étonnamment long. Nous avons compté un minimum de 30 secondes à chaque fois, parfois plus… Or comme nous l’avons dit plus haut, vous allez beaucoup bouger, et donc… Beaucoup attendre. En l’état, ces temps de chargement viennent réellement entacher le plaisir de jouer car ils vous coupent dans votre élan bien trop souvent. Nous espérons donc qu’un patch viendra rapidement améliorer les choses, surtout que le jeu ne semble pas si gourmand techniquement. Croisons les doigts pour qu’une solution soit vite trouvée !Malgré tout, le jeu a su garder notre intérêt pendant l’intégralité de l’enquête. Comptez entre huit et dix heures pour en voir le bout. Nous aurions bien aimé un peu plus, même si la présence de sympathiques bonus à débloquer reste sympathique, comme par exemple de jolis Artworks.