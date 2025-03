[SessionPN] Rejoignez-nous pour une soirée Mario Kart 8 Deluxe ce samedi 22 mars à 21h

Comment participer ?

On vous attend nombreux !

Mario Kart 8 Deluxe, c’est l’un des jeux les plus joués sur Nintendo Switch, et on comprend pourquoi : des circuits nerveux, une bonne dose de chaos, et des amis à semer en ligne droite... ou après une vile peau de banane habilement jetée vers l'avant. Ce samedi 22 mars à 21h, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle SessionPN dédiée à ce grand classique de la console !Au programme : des courses endiablées, des carapaces bleues (forcément au mauvais moment), et surtout une bonne ambiance entre membres de la communauté Puissance Nintendo. Que vous soyez expert de la trajectoire parfaite ou simple amateur du champignon doré, vous êtes les bienvenus !C’est très simple : il vous suffit de rejoindre notre serveur Discord à cette adresse.Une fois sur place, vous pourrez échanger avec les autres participants de la SessionPN, avec un chat vocal qui sera ouvert pour ceux qui le souhaitent pour organiser les groupes, échanger et, bien sûr, chambrer gentiment les perdants. Pensez à vérifier que votre abonnement Nintendo Switch Online est actif pour rejoindre cette nouvelle Session.C’est toujours un plaisir de retrouver la communauté PN sur nos jeux préférés, et Mario Kart 8 Deluxe reste un incontournable pour s’amuser ensemble, même à distance. Alors, qui sera le roi ou la reine du podium ce samedi ?