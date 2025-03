[Evénement] Vivez le Nintendo Direct Switch 2 au cinéma au Grand Rex à Paris !

SURPRISE !!!



Rendez-vous le 2 avril à 14h30 au Grand Rex pour découvrir, ensemble, la Nintendo Switch 2 dans des conditions exceptionnelles !



https://t.co/YpeEi8NVfQ pic.twitter.com/WHT4r5XJRw — Gaming Night Live (@GamingNightFr) March 7, 2025

Nous sommes nombreux à avoir bloqué la date du 2 avril 2025 dans nos agendas. Et pour cause : Nintendo présentera la Switch 2 et ses premiers jeux dans un Nintendo Direct annoncé depuis longtemps !Et si pour une fois, vous viviez ce Nintendo Direct de manière royale ? C'est ce que propose Gaming Night Live , dont PN est partenaire pour l'occasion tellement l'idée est bonne, avec une proposition dingue : voir le Nintendo Direct au cinéma !Et quelle salle plus mythique que le Grand Rex à Paris pour vivre une diffusion exceptionnelle. Une présentation complète de console, cela n'arrive que tous les 6 à 8 ans, alors autant dire que la prochaine occasion ne sera ensuite pas pour demain !Deux formules sont proposées : la place seule pour 15€, ou bien la place à 20€ avec un accès à l'After communautaire qui aura lieu dans la foulée dans un Gaming Bar tout proche, avec un soft inclus parce que tant d'émotions, c'est sûr que ça va donner soif !Pour réserver vos places, rendez-vous vite sur ce site , vous pourrez choisir la formule qui vous convient le mieux, et avoir ainsi la garantie de vivre les annonces dans une ambiance inégalée, sauf peut-être dans un théâtre à la grande époque des conférences de presse de Nintendo, mais on parle d'un temps que les moins de 10 ans ne peuvent pas connaître !Nous sommes ravis que cet événement soit organisé à Paris et encore plus ravis de pouvoir le soutenir ! On attendra de vos nouvelles le jour J avec les hashtags qui vont bien, au coeur de l'action au Grand Rex pour vivre un événement pas tout-à-fait comme les autres !- Détails pratiques de l'événement : site du Grand Rex - Accès à la plateforme de réservation : cliquez ici