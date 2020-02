Impressions de The Snack World (Switch)

Au départ, un avatar !

Début de la prise en main et création donc de son personnage via une personnalisation assez développée : garçon ou fille, différents réglages de corpulence (du rachitique au méga déménageur à la Ralph) et de taille, customisation du visage, teint de la peau, forme et couleur des yeux, couleur des cheveux et forme plus ou moins coiffée, vous n’aurez aucun problème pour composer l’avatar de votre choix.



Graphiquement l’univers n’est pas hyper défini mais possède suffisamment de vie pour qu’on s’y attache, du moins pour ce que l’on a vu lors de ces premières heures. Les textures sont légères et même si on obtient un visuel assez coloré, on reste un poil sur sa faim concernant la gestion des ombres et des éclairages (cela rappelle certains titres Sierra sur PC il y a une bonne quinzaine d'années).





On notera un travail plus prononcé au sein des bâtiments et dans l’architecture des villes, les extérieurs et les donjons restant au régime light. Mais cela reste bon enfant, cartoon, y compris dans les menus, et surtout bien lisible. Quelques éléments nous font bien sentir que nous sommes sur une production du studio qui nous a apporté Yo-Kai Watch, on y retrouve quelques inspirations.

Un scénario des plus classiques On ne dira pas la même chose du scénario, assez bateau pour ce démarrage. A nouveau vous jouez le rôle d’un amnésique qui ne se souvient que de son nom après s’être évanoui aux portes du château du royaume de Tutti-Frutti. A votre réveil, avant d’être présenté devant ces majestés, vous recevez un Pix-e Pod qui vous servira d’interface principale : vous pouvez consulter votre journal, les informations de votre profil, le Pix-e Pedia qui est une sorte d’encyclopédie pour tout connaître sur les monstres, les personnages, les Jaras, l’équipement.

Dommage qu’il n’y ait pas de compatibilité avec l’écran tactile pour naviguer dans les menus. L’option Aide intégrée vous apportera différentes astuces prodiguées par les différents personnages rencontrés. On pourra également gérer nos sauvegardes (seulement deux emplacements disponibles, on aurait souhaité un troisième), consulter votre profil, vos médailles glanées au cours de votre aventure en réussissant divers objectifs et surtout consulter les permis qui seront les éléments importants pour vous à acquérir au cours de cette aventure.

Vous avez dit "Jaras" ?

Les permis vont permettre d’obtenir différentes fonctionnalités au sein du jeu et il faudra les collectionner : on obtient ainsi un porte-jaras. Quelques explications s’imposent concernant le Jara. C’est un objet plus ou moins rare à collecter directement dans le jeu ou par le biais d’objets réels contenant une puce NCF (non, ce ne sont pas des amibos et nous n’en n’avions pas sous la main pour effectuer le test). Comme les ennemis sont sensibles à des Jaras différents, autant avoir une palette la plus large possible. Vous appuyez sur ZR pour changer de Jara et donc vous vous créez un avantage sur votre adversaire.



Problème, l’actuelle détentrice de ce joyau n’est autre que Médusa, et elle vit tapis dans les ruines de Gorgonzola. Le petit roi bedonnant Papaye et sa fille tête à claques la princesse Melonia vous reçoivent et vous voilà diligenté pour une mission de la plus haute importance du roi qui se plie en quatre pour assouvir les caprices de sa progéniture : ramener le joyau « L’œil pourpre » qui siérait si bien à la garde-robe de la princesse.





On le comprend très vite, chaque mission exigée pour le bonheur de la princesse, qui malheureusement sitôt ayant obtenu quelque chose voudra autre chose, est le moteur scénaristique de ce début pour aller vous expédier dans un donjon et donc affronter un big boss.



Après deux étapes qui ne sont en fait que des tutoriels pour vous apprendre les différentes possibilités du jeu, vous voici face à Médusa. Le saut de difficulté est net et si vous vous manquez face à elle, il faudra recommencer l’intégralité du donjon. Junior s’y est collé à trois reprises avant de vaincre la créature, il était lessivé et n’avait pas envie de recommencer tout de suite une seconde quête pour aller chercher une crème pour le visage pour la princesse, toujours donc dans un donjon (mais pourquoi stockent-ils ces produits dans un donjon, vive la vente par correspondance !).

Quelques mots concernant les combats.

Vous pouvez porter jusqu’à 6 jaras différents, comme des armes et boucliers. On ajoute également un tonique pour les soins et un parfum servant de soutien. Pour vous aider dans vos combats, vous pourrez vous adjoindre des petites créatures qui viendront combattre avec vous : ce sont les fameux Snacks. Vous pourrez en sélectionner trois avec vous (un au départ) parmi 12 familles différentes, choisir de les laisser être dirigés par l’IA ou bien de prendre le contrôle de l’un d’eux. Regardez bien leurs statistiques pour emmener avec vous les plus performants sur le moment car ils seront vraiment utiles.







Les combats se déroulent en temps réel, vous vous déplacez avec la possibilité de zoomer légèrement à l’écran, faire varier avec un stick droit l’angle de la caméra. Pour frapper, on appuie sur Y, des indications nous suggèrent de changer telle arme pour une autre en fonction de l’ennemi combattu. Mais ne croyez pas que les combats soient du gâteau pour autant. Si jamais vous vous évanouissez faute d’énergie, votre Snack peut vous réanimer en restant un moment à proximité de vous (il faudra appuyer sur X si c'est un autre joueur allié). Mais gare à ce qu'il ne soit pas touché à son tour. Si tous les personnages de votre team sont K. O, c'est l'échec de la quête. Vous pouvez néanmoins sauvegarder votre progression pour conserver vos XP et les objets glanés lors de cette tentative.





Un RPG progressif

Nous reviendrons lors du test définitif sur les nombreux aspects tactiques permis par ce choix entre les différentes familles de Snacks, l'impact de nos différents statuts et surtout la collection d’armes que vous allez pouvoir récupérer, ces armes possédant des attaques de charge et des bonus particuliers sur certains ennemis. Level-5 nous a concocté un RPG de bon aloi où nous progresserons au fur et à mesure en récupérant des armes de plus en plus puissantes. Chaque réussite de vos missions apporte diverses récompenses, qui dépendront de vos performances.





On apprécie d’avoir une carte en permanence affichée pour mieux se repérer, cette carte se remplit automatiquement lorsque vous explorez les différents donjons lors de la réalisation de vos quêtes. Un bon moyen de vérifier que vous n’avez oublié aucun recoin.

Vive la conversation

Vous pourrez parcourir librement un monde qui semble vaste mais aussi vous téléporter directement en certains points déjà visités pour raccourcir les déplacements. En ville, vous pourrez pénétrer dans de nombreuses boutiques pour vous procurer ce qui vous est utile, à condition d’avoir les crédits nécessaires : boutiques de vêtements, café, Auberge, Epicerie, Magasin d’armes, Voyante, ces lieux étant accessibles via les quatre touches de direction de votre Joy-Con gauche.





Il y a même un système de loterie pour tenter de remporter des "supers" prix, contre de l'argent (prohibitif au début) ou des tickets. Ne pas hésiter à engager la conversation avec les différents PNJ, s’ils portent au-dessus de leur tête une sortie de parchemin, c’est qu’ils ont une quête à vous proposer.

Votre interface est donc simple : stick gauche pour vous déplacer, touche directionnelle pour les lieux importants de la ville, activer le PIX-e Chat, gérer vos Snacks, le Joy-con droit vous donne par la touche Y l’accès aux différentes options du Pix-e Pod, X vous donne accès à votre sac à dos (inventaire, porte-jaras, équipement, ensembles, confections, renforcement) la touche L vous donne accès au fonction multi locale ou online et R à la liste de vos quêtes qui se divisent en deux catégories : quêtes de l’histoire ou quêtes annexes.

Le Multi est le bienvenu

Pour le jeu en ligne, vous pouvez collaborer avec trois autres personnes pour former un groupe. Deux options sont possibles : « Face à Face » pour jouer en local tandis que « Sur la Toile » permet de rallier des joueurs du monde entier. Si vous n’avez pas autant de personnes physiques, vous pouvez compléter votre équipe par des Snacks.





Attention cependant, seules les quêtes annexes correspondant à votre rang de Mordu de donjons sont accessibles en ligne, pas les quêtes principales. Au départ, ce sera donc assez limité mais vous grimpez assez vite en niveau. Pour sélectionner vos coéquipiers, vous avez différents filtres via les critères de recherche.





A vous de voir si vous souhaitez prendre des coéquipiers de même niveau que vous, si vous souhaitez réaliser une quête particulière. A l'heure de cette preview, il n'est pas encore possible de jouer ainsi, nous devrons probablement attendre le jour de la sortie pour pouvoir tester la qualité de ce multi.