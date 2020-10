Impressions de Pikmin 3 Deluxe (Switch)

Du GameCube à la Nintendo Switch en passant par la Nintendo 3DS : Pikmin !

PNShow #29 La saga Pikmin 10/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pikmin 3 Deluxe - Qui sont les Pikmin ? (Nintendo Switch) 10/06/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

« À chaque jour suffit sa peine ! » - Xavier

« Adieu le Wii U GamePad ! » - Valentin

Rappel : une démo est disponible !

Sorti le 15 juin 2002 (en Europe) sur Nintendo GameCube le premier épisode de Pikmin était alors un OVNI vidéoludique. Si les discours marketing de Nintendo ont eu la bonne idée de nous expliquer que Shigeru Miyamoto avait imaginé les Pikmin en observant la vie dans son jardin, on a eu envie de les croire. Et pour cause : le jeu nous invite à découvrir une planète plutôt hostile sur laquelle de petites créatures vont rapidement accepter de répondre à vos ordres. Peut-être un peu trop différent des productions habituelles de Nintendo, ce coup d’essai ne se transforme pas en coup de maître, et Nintendo écoulera 1,4 millions d’exemplaires de cette version NGC de Pikmin dans le monde, et un maigre 250 000 exemplaires en Europe alors que le jeu était disponible au lancement de la console.Notez que si la franchise Pikmin vous intéresse, nous avions en 2013 enregistré un PN SHOW consacré à Pikmin , dans lequel Boris et Xavier reviennent sur ces trois premiers jeux :Deux ans plus tard, le 8 avril 2004, la suite de Pikmin, logiquement intitulée Pikmin 2, arrive, toujours sur GameCube. Cet épisode chamboule un peu l’ADN de la série puisque la notion de temps total limité n’existe plus : Olimar et Louie sont envoyés dans l’espace pour ramener un maximum de trésors et renflouer les caisses de leur société, en faillite. Ce second opus nous introduit de nouveaux Pikmin, comme les Pikmin blancs et les Pikmin violets, mais surtout un mode deux joueurs, avec un mode coopération ou compétitif. Au final, avec 1,2 millions d’exemplaires vendus, ce n’est pas le plus grand succès de la console et ce d’autant moins que la GameCube était déjà sur la pente descendante. En Europe, avec 130 000 exemplaires, le jeu fait encore moins bien que le premier épisode.L’arrivée de Pikmin 3 rappellera certainement des souvenirs à ceux qui suivent l’actualité de Pikmin 4 : en 2008, Miyamoto explique pendant l’E3 qu’il est en train de travailler sur le développement de Pikmin 3, mais on n’en saura pas plus avant 2011 où on apprend que le jeu sortira sur Wii U. C’est donc finalement en 2013 que Pikmin 3 sort sur la console, un an après être apparu au tout début de la conférence de presse annuelle E3 de Nintendo, en juin 2012. Le problème de cette version de Pikmin était la qualité graphique du soft, avec de l’aliasing et des éléments très mal intégrés aux décors, Nintendo s’est donc offert à l’époque un peu de temps pour retravailler sa copie. Dans ce nouvel épisode, le vaisseau à bord duquel on a 3 pilotes, le Drake, s’écrase sur une planète : le commandant Charlie, Brittany et le jeune Alph. Suite à cet incident, les trois personnages entament une course contre la montre en raison de ressources de nourriture insuffisantes : à nous, avec l’aide des Pikmin, de ramasser des fruits pour compléter nos dose journalières, tout en retrouvant les pièces de vaisseau qui nous permettront de rentrer chez nous. On retrouvait ainsi un peu du stress du premier jeu, et le plaisir de la rencontre initiale puisque c’est la première fois qu’Alph et ses collègues rencontrent les Pikmin : les Pikmin Rocs et les Pikmin ailés font leur apparition dans cet épisode, avec comme les autres espèces de Pikmin des aptitudes propres sur lesquelles on reviendra au cours du test.Le moment semble idéal de vous proposer de découvrir cette vidéo de Nintendo, qui nous présente les types de Pikmin disponibles dans Pikmin 3 Deluxe :C’est donc depuis 2013 que le monde est orphelin des Pikmin. Il y a certes eu une exception sur Nintendo 3DS avec Hey! Pikmin, un jeu de plateforme qui ne manquait pas d’originalité mais qui avait été considéré par Valentin comme bien trop facile pour mériter l’attention des joueurs réguliers, quand on connaît le portefeuille de jeux de la 3DS. Il y a aussi de nombreuses rumeurs et “révélations” de Shigeru Miyamoto sur le développement de Pikmin 4, que personne n’a encore vu. Difficile de croire que Pikmin 4 pourrait sortir dans la foulée d’un Pikmin 3, mais allez donc savoir ce qu’a imaginé Nintendo pour la seconde moitié de la vie de la Switch.Pikmin 3 Deluxe n’est pas qu’un portage de Pikmin 3 : Nintendo réserve la dénomination "Deluxe" aux jeux qui bénéficient d’optimisations diverses, ce qui fut le cas avec Mario Kart 8 Deluxe et New Super Mario Bros. U Deluxe. Dans le cadre de Pikmin 3 – on vous épargne la présentation globale du jeu pour vous réserver quelques informations pour le test à venir, l’aspect Deluxe est justifié par la présence de deux nouveautés : un mode coopération dans l’histoire principale, et l’ajout de missions annexes qui créent une sorte d’histoire additionnelle à laquelle participent Olimar et Louie. De nouvelles missions qui ont pour but de raconter les événements qui se sont déroulés avant l'arrivée de Charlie, Britanny et Alph sur PNF-404 et même après la fin du jeu. Sur les premières missions que nous avons réalisées avec Valentin, le temps était limité, trop limité et elles se déroulaient dans les mêmes environnements que le jeu d’origine. À l’heure actuelle, ce n’est pas cette ajout là qui révolutionne le jeu.Avec 3 héros à contrôler, il faut admettre que pour nos modestes cerveaux, c’est parfois trop : l’ajout d’un mode deux joueurs vient donc résoudre ce dilemme intellectuel, même si on pense que le fait de faire les journées à deux rend l’ensemble du jeu beaucoup plus facile (à moins que ce ne soit le coéquipier qui soit particulièrement doué). Concrètement, c’est très simple : il suffit d’indiquer si l’on va jouer seul ou à deux, pour pouvoir basculer en mode écran splitté pour faire intervenir un second joueur. Notons que lorsqu’un joueur récupère le contrôle de tous les protagonistes disponibles, l’écran revient en écran large pour profiter au maximum de l’action.Sur Wii U avec le Wii U GamePad, Pikmin 3 poussait à son maximum l’aspect stratégique de la série en demandant au joueur de contrôler en simultané Alph, Britanny et Charlie afin de les faire réaliser différentes actions et ainsi accroître grandement votre efficacité.Sur Nintendo Switch, exit le second écran offert par le Wii U GamePad, mais Nintendo propose en contrepartie la possibilité d’effectuer l’ensemble de l’aventure à deux joueurs en coopération. Avec cet ajout, Pikmin 3 réussit ce que peu de jeux arrivent encore à faire selon moi. En effet, même si chacun peut faire ce qu’il souhaite avec toujours la limite de 100 Pikmins à la fois sur le terrain en tête, l’important est que chacun des deux joueurs communiquent bien avec l’autre afin d’être plus efficace. Cela est d’autant plus important lors des combats de boss, Xavier et moi avons eu quelques difficultés à avancer dans la même direction stratégique. À tout moment, il d’ailleurs possible que chacun reprenne le contrôle de tous les personnages afin de se sortir d’une impasse difficile à expliquer à l’autre, et ce d'autant plus que chaque seconde compte.À une époque où l'on joue principalement en solo, ou en multijoueur à distances sans de réelles interactions, dans un contexte sociétal où il n’est pas recommandé de se rassembler, Pikmin 3 a réussi sur ces premières heures de jeu à nous donner le sourire même si cela n’est pas une révolution me direz-vous, mais Nintendo est encore l’un des rares développeurs à encore miser sur cela.Profitant de la diffusion d'un Nintendo Treehouse Live consacré à Pikmin 3 Deluxe en partie, Nintendo a annoncé la disponibilité d'une version démo du jeu , à télécharger gratuitement sur le Nintendo eShop. Cette démo vous permettra notamment de débloquer un mode ultra-difficile, ce qui devrait ravir les joueurs les plus aguerris !Si vous souhaitez pré-commander Pikmin 3 Deluxe , on vous renvoie vers cette news qui vous permettra de découvrir quels sont les revendeurs qui proposent un petit cadeau Pikmin pour toute réservation du jeu.