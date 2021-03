Impressions de Monster Hunter Rise (Switch)

Mais aïeuuuh !!! Ça fait mal !

Vous n’êtes pas prêt !

La démo est de retour pour nous faire patienter avec ses 30 utilisations de missions de chasse jusqu’au 26 mars. Elle nous revient le 12 mars avec le monstre emblématique de cet épisode Rise, nous avons nommé le terrifiant Magnamalo ! Et oui rien que ça !Capcom nous donne l’opportunité de l’affronter avant l’heure. Alors on frissonne ? On a peur ?Avec tout notre courage, on est parti l’affronter. Résultat des courses : effectivement, ça pique. Ce n'est pas uniquement parce qu’il a des piques sur tout le corps. Il douille vraiment. Malgré les 14 sets d’armes et d’armures à disposition, en deux voire trois coups reçus de sa part, c’est l’évanouissement et le retour à la base. Avec acharnement, on l’a mis en colère. Il s’est mis à briller avec ses flammes violette, puis à tourner autour de nous, et là il s’est passé un truc. On était full life, et puis d’un seul coup, 0 PV... Retour à la base !Allez on recommence ! Et ce coup-ci on fait gaffe ! Après une analyse minutieuse des patterns du mastodonte, oui parce qu’il est quand même assez gros, on constate que ses mouvements sont une sorte de mélange entre le Nargaguga et le Zinogre (en images ci-dessous).Certes sa vitesse d'exécution est bien moins intense, et les failles pour porter des attaques sont légion. Cependant malgré tous les dégâts que vous pourrez lui infliger, que ce soit avec vos armes ou à travers les griffes d’une autre grosse bestiole – car la Rathian et le Mizutusne seront de la partie aussi, en solo vous ne parviendrez sûrement pas à en venir à bout.Vous ne disposerez malheureusement que de 15 minutes de jeu pour le vaincre. Ce qui fait très peu, sachant que la plupart du temps, les missions de chasse durent 50 minutes ou plus rarement 30 minutes.