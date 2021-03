Aperçu de In Sound Mind (Switch)

In Sound Mind - Announcement Trailer 22/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour les connaisseurs, We Create Stuff est le studio à l’origine d’un mod très célèbre de Half-Life 2 : Nightmare House 2. Inutile de préciser que In Sound Mind va donc chercher ses inspirations dans un thême similaire, l’horreur, même si le côté psychologique semble avoir été au centre des débats ici.Autant vous le dire tout de suite, nous n’avons pas pu voir énormément de gameplay du jeu, une dizaine de minutes tout au plus. Il s’agit donc ici d’une première preview à l’issue de laquelle un tas d’interrogations subsistent, mais également un sentiment plutôt agréable : l’envie d’en savoir plus !Commençons par le pitch du jeu, qui sera donc un jeu horrifique psychologique à la première personne : vous allez incarner un certain Desmond, thérapeute de métier, qui se réveille dans un bâtiment étrange et parfaitement inconnu, à la recherche de réponses sur ce qui l’a mené ici. L’affaire se complique encore quand votre environnement prend vie et vous mène à découvrir des cassettes audio (ah, le monde d'Avant...) sur lesquelles sont enregistrées vos séances avec certains de vos patients.Visiblement objets d’une thérapie expérimentale, ils vont vous inviter à découvrir leur monde peuplé de peurs et d’angoisses... Sans vraiment vous demander votre avis ! Aux déviances psychologiques de vos patients vont rapidement s'ajouter vos propres peurs et phobies... Ainsi, c'est bien votre propre santé mentale lancinante dont la survie est en jeu…Une fois dans le jeu, vous allez donc déambuler dans ce bâtiment pas très rassurant, qui va en fait servir de Hub dans le jeu. C’est ici que vous pourrez préparer vos équipements, résoudre certaines énigmes et surtout, collecter et écouter les fameuses cassettes audio qui renferment les secrets de vos patients. Insérer une cassette dans le magnétophone et presser « Play » va vous plonger directement dans l’univers du patient, peuplé de son vécu, de ses souvenirs, mais surtout de ses angoisses et ses peurs, qui vont pouvoir se matérialiser de diverses manières. Sur un ton plus léger, c’est aussi dans votre bureau au sein de ce Hub que vous pourrez retrouver Tonia, un petit chat tout mignon et qui, semble-t-il, pourra également vous être d’une aide précieuse.Si le jeu se veut psychologique, vous aurez tout de même la possibilité de vous promener avec une arme à la main. Ido nous a confirmé que le jeu allait mêler plusieurs phases :action, énigmes à résoudre, plateforme… Mais attention : pas question ici de simplement tirer sur tout ce qui bouge, il nous a été clairement expliqué que pour venir à bout d’un Boss, il faudra avant tout comprendre les mystères et mécanismes qui lui sont propres.Evidemment, vous promener dans In Sound Mind risque d’être un brin angoissant : d’une part, il fait forcément très sombre et pour éclairer devant vous, vous pourrez faire appel à une lampe torche… A la batterie visiblement très petite (spéciale dédicace aux joueurs de Zombie U), ou à une lampe à huile qu’il faudra également recharger régulièrement.Surtout, votre vision vous jouera des tours en permanence : vos yeux verront certaines choses, mais utiliser un miroir par exemple pourrait vous révéler des indices et même des présences insoupçonnées…Alors évidemment, cette dizaine de minutes de gameplay était surtout destinée à nous donner envie d’en découvrir davantage, et We Create Stuff a parfaitement réussi sur ce point. Nous avons pu découvrir principalement l’environnement d’une cassette, dans laquelle nous devions nous rendre au plus vite au bout d’une île pour réparer un phare afin de rétablir un peu de lumière dans ce monde très sombre.L'ambiance est effectivement très particulière puisqu'en fond sonore, votre patient vous énonce ses problèmes, ses doutes, ses angoisses mais surtout ses peurs viscérales et le tout se matérialise sous vos yeux. Des "esprits" en profitent pour vous attaquer, et vous n'aurez parfois pas d'autre choix que de prendre vos jambes à votre cou... Si vous arrivez à ne pas tomber ! Nous avons également aperçu d’autres environnements (forêt vierge, usine…) mais très brièvement, pas de quoi s'étendre ici.A l’issue de cette session, Ido a pu répondre à nos questions. L’occasion de découvrir que le jeu est bien prévu pour une sortie en 2021 sur Switch, PC et consoles Next Gen, mais sans date plus précise actuellement. J’ai insisté et Ido m’a confirmé qu’une sortie en 2021 est bien la cible en revanche... Pas de report à prévoir donc, si tout va bien.Vous noterez que je n’ai pas cité les PS4 et Xbox One, car le studio a effectivement décidé de se concentrer sur moins de plateformes pour arriver au meilleur résultat possible. En revanche, nous n’avons pas obtenu de réponse concernant la partie technique, et encore moins sur Switch. La version que nous avons vue tourner était visiblement une version PC, et les graphismes étaient agréables, mais on sent que ce n’est pas un jeu qui mettra en avant les FPS ou la résolution à tout prix, d’ailleurs Ido a systématiquement botté en touche sur les questions techniques, préférant mettre en avant le propos et le fond.Vous aurez cependant peut-être envie de savoir si votre Switch va bénéficier d’un gameplay spécifique (gyroscope, tactile ou autre) ? Ido est resté vague à ce sujet ("nos équipes travaillent sur ces sujets et étudient les possibilités…") mais il semblerait que la priorité soit de donner un gameplay similaire sur chacune des plateformes. Cela vaut donc également pour les spécificités de la manette PS5 par exemple. De la même manière, aucune version VR n’est prévue à ce jour, même si Ido adorerait pouvoir le faire à l’avenir.L’une des grandes fiertés du studio concerne la partie audio du jeu, avec une BO intégralement composée par le groupe The Living Tombstone, avec une douzaine de titres dédiés spécialement pour le jeu. Une très bonne chose qui peut vraiment être un plus pour le jeu. D’ailleurs, si vous ne connaissez pas ce groupe, voici de quoi vous faire une idée avec la musique du jeu :Enfin, la question de la durée de vie du jeu a été posée, mais sans réponse claire non plus. Nous savons juste qu’il y aura plusieurs cassettes audio (qui à priori composent les « chapitres » du jeu) et que le jeu complet sera d’une durée comparable à ce que font les autres jeux du même genre.Terminons en remerciant We Create Stuff pour cette Preview très agréable, en attendant de pouvoir en découvrir plus sur ce titre aussi angoissant qu'intriguant !