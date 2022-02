Zelda Ocarina Of Time, le lac Hylia plus beau que nature grâce à l’Unreal Engine 5

⭐[4K] Zelda Ocarina of Time Next Gen #2: Lake Hylia - Unreal Engine 5 02/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

"Dans ce nouvel épisode de Zelda Oot Next Gen, je vais recréer le célèbre lac Hylia. Ce lac est magnifique et plein de mystères alors j'ai voulu recréer cette sensation en imaginant à quoi cela pourrait ressembler avec le visuel d'un film.”

“Le but de cette série est de réimaginer ces différents environnements comme s'ils existaient dans la vraie vie en utilisant l'Unreal Engine 5 et aussi de devenir un meilleur artiste en général. En tant que réalisateur, je prévois également de présenter chacun d'eux avec une cinématique. Même si je ne suis pas un développeur de jeux, je prends également le temps d'apprendre à coder pour avoir un personnage jouable et vous montrer ces environnements d'un point de vue à la troisième personne.”

Bien des années sont passées depuis l’apparition de The Legend of Zelda: Ocarina Of Time sur nos Nintendo 64, et même si le jeu reste toujours aussi bon, on peut se demander à quoi il aurait pu ressembler s'il était sorti en 2022.À cette question, RwanLink répond en imaginant le Lac Hylia sous Unreal Engine 5 et le résultat est vraiment bluffant. Outre le fait que Link soit un peu lisse et manque de caractère, le lac est somptueux et les effets sont renversants. Ce fan n’en est pas à son coup d’essai, puisqu’il avait déjà retravaillé le village Cocorico. Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un jeu en développement mais plus d’un concept. La vidéo ci-dessous est une longue cinématique suivie de quelques minutes ou Link parcourt le lac.Voici ce qu’on peut lire sur la chaîne Youtube de l’artiste :Le résultat peut soulever la question : à quand un Zelda en 4K ? En tous cas, ça nous fait rêver !