Mise à jour des million-sellers de la Nintendo Switch au 31 décembre 2021

La liste des million-sellers de la Switch

Au cours de ce noël 2021, Nintendo a réalisé une nouvelle fois de très belles performances. Parmi elles, notons le très bon lancement de Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante avec 13,97 millions de ventes en un mois et demi de commercialisation. Tandis que Mario Party Superstars réalise lui aussi un lancement réussi (5,43 millions), surpassant de très peu les ventes de Super Mario Party à son propre lancement en 2018.Enfin, Metroid Dread réalise les meilleures performances de sa série (Metroid 2D) avec 2,74 millions, seul Metroid Prime (3D) a fait mieux avec 100 000 ventes de plus que Metroid Dread.Au sujet de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, le jeu surpasse largement les ventes de l’opus original sur WiiU à moins d’un an de commercialisation. Même constat pour The Legend of Zelda: Skyward Sword HD puisque le jeu surpasse lui aussi les ventes de l’opus original sur Wii, malgré un effondrement des ventes sur ce trimestre (400 000 ventes en trois mois).Voici la liste de la des million-sellers de Nintendo dont les chiffres ont été actualisés par Nintendo :1. Mario Kart 8 Deluxe (43,35 millions, +4,61)2. Animal Crossing: New Horizons (37,62 millions, +2,77)3. Super Smash Bros. Ultimate (27,4 millions, +1,69)4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (25,80 millions, +1,67)5. Pokémon Épée & Pokémon Bouclier (23,9 millions, +1,26)6. Super Mario Odyssey (23,9 millions, +1,07)7. Super Mario Party (17,39 millions, +0,91)8. Pokémon Let’s Go Pikachu/Pokémon Let’s Go Evoli (14,33 millions,+0,5)9. Pokémon Diamant Étincelant & Pokémon Perle Scintillante (13,97 millions)10. Ring Fit Adventure (13,53 millions, +1,32)11. New Super Mario Bros. U Deluxe (12,72 millions, +1,24)12. Luigi’s Mansion 3 (11,04 millions)13. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (8,85 millions, +1,4)14. Mario Party Superstars (5,43 millions)15. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (3,85 millions, +0,25)16. Metroid Dread (2,74 millions)17. New Pokémon Snap (2,36 millions, +0,17)18. Mario Golf: Super Rush (2,26 millions, +0,32)19. Miitopia (1,63 millions, +0,26)20. Cérébrales Académie: Bataille de Méninges (1,28 millions)21. WarioWare: Get It Together (1,24 millions)22. L’Atelier du Jeu Vidéo (1,01 millions)Depuis, on a appris que Légendes Pokémon: Arceus s'était quant à lui vendu en l'espace d'une semaine à 6.5 millions d'exemplaires , il viendra donc chambouler le classement des millions-sellers de la Switch dès le trimestre prochain !