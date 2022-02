Ultimate Chicken Horse gratuit pendant une semaine

Galerie images 05/02/2022









Ultimate Chicken Horse - Launch Trailer - Nintendo Switch 02/04/2022

Ultimate Chicken Horse est un party-game sorti en 2018 sur Nintendo Switch et développé par Clever Endeavour Games. Construisez vos niveaux, placez des éléments et pièges et affrontez vos amis dans une course d’obstacles amusante. Le tout en incarnant des animaux loufoques !Le but est simple. Vous et vos amis animaux, placez les éléments du niveau au début de chaque tour. Vous trouverez notamment des plateformes (plus ou moins dangereuses) et surtout des pièges, beaucoup de pièges ! De quoi pimenter la course. Car oui, il s’agit d’une course : le premier à atteindre la fin du niveau, marquée par un drapeau, remporte un point. Celui qui remporte le plus de points à la fin d’une partie gagne. De un à quatre joueurs en local ou en ligne, vous aurez de quoi animer vos soirées.Vous pourrez mettre votre imagination à l’épreuve gratuitement à partir du 9 février et ce pendant une semaine. Pour l’obtenir, vous devez être abonné au service classique au service Nintendo Switch Online.