Mina the Hollower, le nouveau jeu des créateurs de Shovel Knight

Mina the Hollower Announcement Trailer 02/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après avoir suivi Shovel Knight pendant presque 8 ans, les californiens de Yatch Club Games vont désormais se tourner vers le Zelda-like avec Mina The Hollower. En effet, c’est avec le trailer ci dessous que nous découvrons cette nouvelle licence qui semble emprunter les codes d’un Zelda Link’s Awakening DX fusionné à une ambiance gothique rappelant Castlevania. Le tout avec une esthétique GameBoy Color. Mais avant la sortie du jeu, les développeurs ont décidé de passer par la case Kickstarter pour financer le projet qui, à l’heure actuelle à atteint plus de 200% de l’objectif initial.- Sautez, esquivez et creusez dans le sol pour combattre les monstres ou naviguer dans le monde- Découvrez et utilisez un reliquaire d’armes secondaires inhabituelles pour prendre l’avantage au combat- Frappez vos ennemis avec votre fidèle fouet, Nightstar, ou choisissez parmi un arsenal d’armes, chacune avec un ensemble de mouvements totalement différent- Collectionnez et équipez des artéfacts pour obtenir une variété d’effets exotiques. Faites évoluer Mina pour l’adapter à votre style de jeu unique- Descendez dans les profondeurs de la folie avec un récit à la fois effrayant et réconfortant inspiré de l’horreur gothique victorienne- Explorez un monde immense et sombre qui regorge de secrets, de batailles difficiles et de niveaux interconnectésSur le site Kickstarter, la sortie du jeu est prévue pour fin 2023.