La collection de cartes à jouer Pokémon GO arrive cet été

La folie autour des cartes Pokémon n'est pas prêt de s'arrêter : après une année 2021 marquée par le 25e anniversaire de la franchise Pokémon, 2022 sera celle de l'arrivée de la collection Pokémon GO.Déjà annoncée l'an dernier, la collection se présente un peu plus avec un premier visuel des sachets qui abriteront les 10 précieuses cartes issue de la collection qui reprendrait les personnages et objets introduits dans ce jeu Pokémon sur mobile.La collection est prévue pour cet été dans le monde. Au Japon, une date plus précise a été communiquée : ce sera le 17 juin prochain !A noter que ce n'est pas la première fois que les cartes Pokémon s'ouvrent à des séries annexes à la série principale : il y a quelques années, une collection Détective Pikachu avait été éditée à l'occasion de la sortie du film au cinéma.