Plusieurs projets prévus pour les 30 ans de la série Kirby

Cette année marque aussi les 30 ans de la série Kirby. Pour fêter cet anniversaire, nous avons prévu divers projets en collaboration avec HAL Laboratory, développeurs de Kirby, dans le but de partager le charme de la série Kirby avec de nombreuses personnes.

2022 marks the 30th anniversary of the Kirby series! Please look forward to a variety of #Kirby30 activities coming soon. pic.twitter.com/BZO1rz4LwC — (@Kirby_JP) January 12, 2022

Les séries les plus iconiques de Nintendo enchaînent les anniversaires symboliques ces dernières années : après Mario, The Legend of Zelda et Metroid, c'est au tour de Kirby de fêter son 30e anniversaire en 2022.Les festivités commenceront dès le 25 mars prochain avec la sortie sur Nintendo Switch de Kirby et le monde oublié, premier jeu d'action 3D de la série Kirby, jouable en coop à 2. Mais le programme ne se limite pas à ça si l'on en croit ce que Nintendo a pu dire dans son dernier rapport financier.A quoi pouvons-nous nous attendre ? On imagine bien un autre jeu dérivé de la saga, comme on a pu en voir plusieurs sur 3DS ou Switch ces dernières années. Nous sommes nombreux à vouloir le retour de Kirby Air Ride, sorti sur GameCube en 2003. Mais pouvons-nous vraiment y croire ?Qu'attendez-vous pour les 30 ans de Kirby ?Source : NintendoLife