[Rumeur] La trilogie Batman : Arkham serait portée sur Switch

Le 30 novembre 2012 sortait, en même temps que la Wii U, le jeu Batman : Arkham City et démontrait la volonté de Nintendo de supporter la communauté "Gamers" sur Wii U. Avoir des jeux plus matures que ce qui représentait la majorité des jeux Wii représentait pour Nintendo une opportunité d'élargir son panel de clients. Hélas, nous connaissons le succès que la Wii U a rencontré...

Peu d'entre vous s'en souviennent, ce site d'un grossiste français avait déjà fuité il y a quelques temps le portage Switch de... The Witcher 3, qui s'était révélé vrai par la suite. À voir la confirmation de cette édition Switch et sa date de sortie exacte. En effet, le site affiche une date au 31 aout 2022, qui tombe un mercredi. Il y a fort à parier que c'est une date "par défaut" et que le jeu devrait arriver avant.