News Youtubers Life 2 (Switch)

Cinq années après le premier titre, Youtubers Life 2 prend désormais mieux en compte l'omniprésence des Youtubers dans notre vie quotidienne et leur potentiel d'influence. Il suffit de regarder les avants-premières, ce sont plus souvent des influenceurs qui sont invités que les traditionnelles stars aujourd'hui, les compagnies ont parfaitement intégré ce nouveau potentiel business pour promouvoir le plus largement possible leurs produits grâce aux chaines YouTube de ces influenceurs, une publicité qui cible parfaitement la clientèle visée, jeune, et coûte bien moins cher que les traditionnels canaux publicitaires. Un constat clair, le public ne lit plus de longs articles, il préfère écouter 5 à 10 minutes son YouTuber préféré pour une présentation du produit. Parfois, cela va trop loin, car en suivant les nombreux let's play, certains joueurs finissent par se contenter de regarder le jeu se faire devant eux et n'ont plus envie de l'acheter pour eux-même.





Youtubers Life 2 prend donc en compte que le monde des streamers et des créateurs de contenu a radicalement changé au cours des cinq années qui se sont écoulés entre les deux titres. En s'appuyant sur les bases du premier jeu, Youtubers Life 2 est conçu pour simuler tous les aspects de l'ascension d'un créateur de contenu, notamment :

- Des relations plus profondes avec les PNJ, y compris des quêtes supplémentaires.



Des améliorations que l'on espère bien dosées pour rendre plus intéressant ce simulateur de façon de vivre.

On souhaite aux deux studios ibériques le même succès que pour le premier titre (qui personnellement avait laissé totalement indifférent votre serviteur, mais ce n'est pas le cas de la majorité des joueurs) et gageons que d'ici la sortie du jeu, nous aurons d'autres nouvelles à apporter autour de ce titre.





YOUTUBERS LIFE 2 ANNOUNCEMENT TRAILER 22/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une nouvelle qui devrait faire plaisir à notre camarade Boris ! Après avoir vendu plus de 1,4 million d'unités du jeu original Youtubers Life à travers le monde, Raiser Games a lancé le travail pour un second opus, toujours en partenariat avec UPLAY Online.- Plus d'options de contenu pour les vidéos Youtube, y compris des critiques, des gameplays, des speedruns, des unboxings, des interviews, et plus encore.- Des statistiques sur les abonnés et les vidéos qui réagissent directement à l'élargissement du contenu d'un créateur.- Un nouveau mécanisme appelé "Tendances", qui fluctue quotidiennement et affecte votre popularité en tant que YouTuber.- Plus d'options de personnalisation pour votre personnage, et une maison entièrement personnalisable et extensible.- De nombreuses fonctionnalités nouvelles et étendues seront annoncées dans les mois à venir.