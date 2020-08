News World of Tanks Blitz (Switch)

C'est avec une grande joie que l'on a découvert lors de ce Nintendo Direct l'arrivée immédiate de World of Tanks Blitz sur Nintendo Switch (compatible sans problème avec la Switch Lite), un titre action permettant les confrontations les plus délirantes entre blindés. Ne cherchez pas un côté simulation, c'est clairement un titre défouloir (un peu à la manière de Rocket League), qui permet de prendre en mains pas moins de 370 véhicules dans des confrontations qui vous amèneront jusque dans la lune. Les véhicules historiques sont minutieusement reproduits et certains chars expérimentaux sont basés sur de véritables plans de travaux imaginés par des ingénieurs. Le tout donne un résultat détonnant avec des combats mélangeants des chars de technologies différentes.





Un titre du studio Wargaming Group à ne pas sous-estimer au niveau de son potentiel fun, d'autant que le titre est cross-platforme et permet des combats contre les joueurs PC, Mac, iOS et Android (vous pourrez réutiliser vos identifiants Wargaming ID, le jeu sur Switch en revanche ne gère pas pour le moment les commandes rapides). Une disponibilité immédiate sur l'eShop, le titre est free to play et nécessite 2,9 Go pour s'installer.

Par défaut, les possesseurs d'une Nintendo Switch joueront avec les utilisateurs de n'importe quelle plateforme. Activez l'option « Même mode de commandes » dans les paramètres pour exclure les joueurs PC/Mac et ne jouer qu'avec les joueurs utilisant Nintendo Switch, Android et iOS.



Après six années d'existence sur PC, le titre a su se peaufiner. Il vous propose des combats à 7 contre 7 dans différents modes de jeu et plus de 25 zones de combat. Des événements sont organisés régulièrement avec des véhicules rares en récompenses à la clé. A vous de personnaliser votre armement en changeant votre canon, en appliquant un camouflage, intégrez un clan pour combattre avec vos amis ou avec d'autres membres passionnés.







La version Switch gère les Joy-Con durant les phases de combats et dans le garage. Vous pourrez utiliser les commandes tactiles dans le garage.

Le jeu prend aussi en charge la visée G-sensor en étant en mode tireur de précision. Le jeu est pleinement compatible avec Nintendo Pro Controller, y compris la visée G-sensor.Modes d'affichage : tablette — 720p, 30 FPS ; TV — 1080p, 30 FPS.





Visuellement, cela nous donne de grosses explosions et des tanks qui volent lors de certains impacts. Amusant ? Téléchargez-le pour vous en faire une idée et faites quelques parties entre amis. Un bonus est actuellement offert aux joueurs qui installeront le jeu sur leur Switch avant le 9 septembre 2020 9h UTC.



Et peut-être vous lancerez vous ensuite dans des tournois primés , avec récompense financière à la clé ?



