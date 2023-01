Votre lettre d'admission à Poudlard est en chemin

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard - Trailer Cinématique Officiel 19/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nul besoin de présenter la saga Harry Potter et l'univers de JK Rowling. Il s'agit d'un phénomène mondial qui a connu 7 livres, 8 films, 1 pièce de théâtre et une série de films spin-off.En 2023, Avalance Studio va permettre aux joueurs et joueuses de pouvoir faire leurs rentrées à Poudlard avec le très attendu : Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard. Cependant, pour être admis, les étudiants et étudiantes doivent recevoir leurs lettres d'admission (délivrées par hiboux ou chouettes le plus généralement). C'est chose faite avec le tout nouveau trailer :Réalisée en 4K et doublée en français, la bande annonce a de quoi faire saliver par ses compétences graphiques et techniques. Le jeu s'annonce riche en missions, en interactions, en découvertes ainsi qu'en exploration.Petit avertissement : à l'heure actuelle, aucun visuel de la version Switch n'a été dévoilé. L'ensemble des informations concernent les machines de Sony et les configurations PC. Les détails pour la console de Nintendo seront sûrement connus après la sortie PS5 et Xbox Series.Avez vous bien reçu votre hibou messager ? Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard est prévu pour le 25 juillet 2023 sur Nintendo Switch.