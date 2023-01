Halte au mauvais gout avec Fashion Police Squad

Fashion Police Squad is coming to consoles February 2nd! 19/01/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bienvenue dans une ville en crise ! Votre mission est de la plus haute importance : Lutter contre le mauvais gout ! Prenez votre arme et allez sauver la ville du "crime de mode" !Vous voici nouvelle recrue dans la ville de Modopolis ! Avec votre meilleure arme, vous devrez rhabiller convenablement les citoyens et citoyennes qui ne respectent pas les diktats de la mode. Les malfaiteurs responsables de cette vulgarité vous barreront la route et ce sera à vous de faire régner l'ordre du bon goût.Puisque vous n'êtes pas un agent comme les autres, votre arme n'est pas une arme ordinaire. La Sur/Contre-mesure, la carabine A-m00-R1R, la Ceinture de justice ou encore le Lance-garde-robe vous permettront de lutter contre le mauvais goût. Chaque type de crime contre la mode requiert l'utilisation d'armes spécifiques : un coup de Ceinture de justice sera efficace contre les pantalons portés sous la taille, alors qu'un cas de sandales + chaussettes nécessitera l'aide des Nains de chaussettes. Vous devrez ainsi planifier votre approche contre les différents types d'ennemis en changeant d'arme au cœur de l'action.Cependant, devenir un agent respecté de la Fashion Police Sqaud ne se fait pas uniquement dans la rue. Vous aurez aussi besoin de collecter de l'équipement ultra swag, de boire des mocktails et d'assister aux défilés des criminels lors du bal de Libération conditionnelle.En adoptant des visuels 2D dans des décors 3D, Fashion Police Squad détonne par sa direction artistique.Êtes vous prêts à réinstaller la mode et le bon goût de force ? Fashion Police Squad sera disponible dès le 2 février 2023 sur Nintendo Switch