On l'avait pressenti la semaine dernière , et cela se vérifie cette semaine, les joueurs français ont une nouvelle fois fait montre de leur amour pour la licence créée par Akira Toriyama. Dragon Ball Kakarot se place ainsi en première, deuxième et troisième position, devant Mario Kart 8 Deluxe et Luigi's Mansion 3. La Switch n'est donc pas totalement mise hors-jeu, mais cela faisait un moment qu'elle n'avait pas été détrônée.Le top Switch est lui resté le même, avec toujours Pokémon Epée en troisième place. Les joueurs français ne semblent décidément pas prêt à choisir le bouclier de Zamazenta !Du côté de la Nintendo 3DS, Wario Ware Gold disparaît du top, Captain Toad monte en seconde place, et c'est Katrielle qui s'offre la troisième place cette semaineRendez-vous la semaine prochaine pour savoir si Son Goku et sa clique pourront réitérer leur score, où si la Switch reprendra ses places sur le podium.Comme chaque semaine, on doit ses chiffres au SELL , sachant qu'ils n'incluent que les ventes physiques.