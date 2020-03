Comme chaque semaine, le S.E.L.L. partage avec nous les chiffres de ventes physiques de jeux vidéo en France. Le top de cette semaine court du 9 au 15 mars et on commence comme à chaque fois avec la Nintendo Switch :Pokémon est donc, comme en semaine 10, le jeu le plus acheté sur la console. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test juste ici . Il est suivi par Mario Kart 8 Deluxe et Luigi's Mansion 3, des habitués du top ces dernières semaines.Le top général voit l'entrée de la version PS4 de Nioh 2, qui s'insère en 3e place. Minecraft version Switch vient clore ce top 5, sans grande surprise au vu des tops des dernières semaines.Terminons enfin avec le top 3DS qui garde Animal Crossing: New Leaf en première position alors que Super Mario 3D Land reprend la seconde place. C'est Luigi's Mansion 2 qui fait enfin son retour dans le top en dernière position.Peu de nouveauté donc en cette semaine 11, mais on risque d'être surpris la semaine prochaine avec des chiffres qui seront fortement impactés par la situation actuelle de la France.Source : SELL