Va-t-on parler de Call of Duty lors du Nintendo Direct: Partner Showcase de cet après-midi ?

Les jeux Call of Duty sortiront sur les plateformes Nintendo le même jour que sur Xbox

Il y aura une parité totale des fonctionnalités et du contenu entre les versions

Au printemps dernier, un accord est passé entre Microsoft et Nintendo pour garantir la sortie de jeux Call of Duty sur les consoles de Big N , pendant 10 ans, en gage de bonne volonté pour Microsoft de ne pas se retrouver dans une situation de monopole dans le cadre de la fusion avec Activision. Selon cet accord, les deux firmes ont prévu que :L'objectif est d'offrir aux joueurs Nintendo une expérience comparable à celle des joueurs Xbox et PlayStationPhil Spencer de Microsoft avait déclaré que l'objectif pour Call of Duty sur Switch serait de fournir une expérience au moins égale à la qualité des autres jeux Switch. Cependant, il a admis que les graphismes ne seraient pas comparables à la version Xbox Series X, tout en assurant que le jeu serait excellent sur la plateforme Nintendo.On pourrait donc bien s'attendre à des nouvelles de Call of Duty aujourd'hui, encore que dans les faits, on n'en sait trop rien. On sera toutefois bientôt fixé puisque le Nintendo Direct: Partner Showcase aura lieu à partir de 16h aujourd'hui, avec en plus un Indie World.