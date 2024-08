Un nouveau service de streaming d'animé Pokémon bientôt disponible en Occident

WildBrain, grande entreprise canadienne spécialisée dans le divertissement, a conclu un accord avec The Pokémon Company International pour devenir le seul distributeur du service de streaming Pokémon FAST, en commençant par les États-Unis, suivis du Canada, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.Ce sera un service gratuit supporté par des publicités. Il comprendra les 22 premières saisons de l'animé, à savoir les 7 premiers arcs : Le commencement (112 x 22'), Or et Argent (157 x 22'), Rubis et Saphir (191 x 22'), Diamant et Perle (189 x 22'), Noir et blanc (142 x 22'), XY (141 x 22'), Soleil et Lune (145 x 22').À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore quand le service sera lancé, ni même s’il arrivera un jour en France. Pour plus d'informations, cliquez ici Pour rappel, Sacha le protagoniste emblématique de la saga a fait ses adieux à l’animé l’année dernière après 25 ans de bons et loyaux services. Nous vous invitons d’ailleurs à visionner la série de 12 épisodes consacrée à « la dernière danse » de Sacha, Pikachu et consorts, « Être Maitre Pokémon » (disponible par exemple sur Netflix). Emotions assurées pour les fans de la première heure !Source : NintendoSoup